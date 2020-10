Kun korona estää perinteisen varainkeruun, pani paikallinen diakoniayhdistys hösseliksi – Uusi puheenjohtaja tietää, että koronan runtelemilla perheillä on hätä

Hämeenlinnan diakoniayhdistyksen jäsenet ovat panneet keräyksen pystyyn vähävaraisten hämeenlinnalaisten tukemiseksi.

Yhdistyksessä on aloittanut uutena puheenjohtajana Sara Kaloinen. Toiminnannaisena Kaloinen haluaa heti tehdä jotain konkreettista. Käynnissä onkin kriisiapukeräys, jonka keräystapa on poikkeuksellinen.

– Halusimme saada varainhankinnan nopeasti liikkeelle, jotta ihmiset saisivat apua.

Kotitalouksiin jaetaan kirje, jolla voi antaa haluamansa summan pankkisiirrolla.

– Lahjoitukset menevät lyhentämättömänä seurakunnan diakoniatyön kautta paikallisille avuntarvitsijoille kantakaupungissa ja Rengon pitäjässä.

Käytännössä diakonia auttaa vähävaraisia muun muassa ruoka-avulla ja ostositoumuksilla, esimerkiksi hygienia- ja terveystuottein, lääkkein ja välttämättömin pukeutumistuottein.

Kovasta yhteiskunnasta paljastunut pehmeyttä

Hämeenlinnan diakoniayhdistys on perustettu kymmenen vuotta sitten tukemaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyötä. Kaloisen mukaan yhdistys on seurakunnan kyljessä elävä oma yhteisönsä, jonka tarkoitus on auttaa.

Usein yhdistys on tehnyt varainhankintaa diakoniatyön hyväksi järjestämällä kirkkokonsertteja, mutta koronapandemian vuoksi konsertit eivät ole olleet mahdollista.

Uutena puheenjohtajana Kaloisella on visio uudistaa yhdistystä ja kehittää jäsenille muutakin toimintaa kuin perinteistä varainkeruuta.

– Yhteiskunta on käynyt kovin kovaksi. Diakoniyhdistys tarjoaa mahdollisuuden toimintaan, jolla on todellista merkitystä. Hyvän tekeminen antaa hyvänolontunteen.

Mitä uusi toiminta voisi sitten olla?

– Esimerkiksi köyhyyden ja eriarvoisuuden seminaareja. Voisimme pohtia myös luomakuntakysymystä.

Omat karut kokemukset taustalla

Kaloinen on iloinen koronan herättelemästä auttamisen kulttuurin paluusta.

Pienkeräyksellä voi kerätä maksimissaan 10 000 euroa. Sitä summaa tavoitellaan.

Sara Kaloisen auttamishalu kumpuaa omista kokemuksista.

– 1990-luvun lama kosketti konkurssilla, samoin irtisanominen ja vakavat sairaudet. Elämässä on jotain koko ajan, eikä se ole tasaista. Kun minulla on mahdollisuus auttaa, yritän olla avuksi ja nähdä ihmiset ihmisinä.

Kaloinen on iloinen siitä, että nyt hänellä on aikaa ja energiaa tehdä hyvää.

”Sekä taloudellisen että henkisen tuen tarve on kova”

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Virpi Kylmälahti kertoo, että keväällä diakonia jakoi paljon ruoka-apua. Tilanne on jatkunut samanlaisena läpi koronan. Monella ihmisellä ja perheellä talous on tiukalla muun muassa lomautusten ja työttömyyden vuoksi.

– Perheet ovat saaneet myös elinkustannuksiinsa apua.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakonian verovaroista saama budjetti taloudellisen tuen antamiseen on 40 000 euroa. Sen lisäksi diakonia saa lahjoituksia muun muassa Hämeenlinnan diakoniayhdistykseltä ja muilta yksittäisiltä lahjoittajilta. Näillä lahjoituksilla saadaan jakopottia suuremmaksi.

Kylmälahden mukaan korona on tuonut myös paljon turvattomuutta esimerkiksi yksinäisille ihmisille.

– Sekä taloudellisen että henkisen tuen tarve on kova. Sen vuoksi yhdistyksen varainhankinta on meille tärkeä asia. On hienoa, että on vapaaehtoisia, jotka jaksavat kantaa huolta toisten ihmisten hyvinvoinnista.

Kriisiapukeräys 2020 -tilisiirtoja jaetaan viikonlopun aikana 3000 kotitalouteen Hämeenlinnassa ja Rengon pitäjässä. Lisäksi tilisiirtoja löytyy muun muassa kirkoista ja kirkon palvelupisteistä.