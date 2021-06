Kun silmissä kiiluu uusi virastotalo, ei nykyisistä viitsitä pitää huolta – Julkinen valta ja seurakunnat ovat huonoja kiinteistön omistajia

”Keskusseurakuntatalossa mikrobilöydöksiä. Työntekijät siirtyvät välittömästi väistötiloihin.” luki HäSan artikkelissa 29.5.2021.

Miksi en yllättynyt uutisesta? Samaa jatkumoa Hätilän ja Poltinahon seurakuntatalojen mikrobivaurioiden kanssa.

1950-luvun lopun ja 1980 välillä valmistuneet rakennukset ovat elinkaarensa lopussa. Kaikki ovat aikansa hienoja luomuksia.

Kaupungintalo, kauppaopisto, entinen ammattikoulu, Kaurialan yläaste, HYK, vanha poliisitalo.

Mikrobivaurioisia kouluja ja päiväkoteja löytyy kymmeniä. Valtio, kunta ja seurakunta ovat huonoja kiinteistön omistajia.

Omaisuuden vaaliminen ei kiinnosta.

Muuttamaan pitää päästä vähintään 50 vuoden välein. Siinä ajassa vanhan rakennuksen saa helposti purkukuntoon. On mukavampi unelmoida aina uljaammasta virastotalosta.

Musta Pekka voi vielä olla tulossa

Tiedossani ei ole yhtään samaan aikaan rakennettua keskustan asuinkerrostaloa, joka olisi huonolla hoidolla tullut purkukohteeksi.

Vanhimmat ovat 100-vuotiaita ja haluttuja kohteita. Hallituskadulla oli yksi. Myöhemmin selvisi, että uutinen oli ankka. Kuntoväite esitettiin muista syistä.

Seurakuntalaisena osallistun sijaintikeskusteluun hallinnon estelyistä huolimatta.

Kuntotutkimus saattoi antaa mahdollisuuden. Nykyinen rakennus voidaan purkaa. Tontin sijainti on optimaalinen. Se on iso ja paikalla on pitkä historia. Luopuminen ei tule kysymykseenkään.

Tontille kannattaa perustaa kiinteistöosakeyhtiön, jossa srk:n omistamien osakkeiden lisäksi olisi esimerkiksi asunto-osakkeita. Saadaan kiinteistönhoitokin paremmin haltuun. Srk on mukana tilojensa suunnittelussa. Vaihtoehtoja toimintatavaksi on kaksi.

Srk sijoittaa arvokkaan maapohjan apporttina KOY:lle ja saa vastineeksi tarvitsemansa osakehuoneistot tai maksaa käypien hintojen eron.

Vaihtoehtona on ostaa uudesta talosta osakkeet ja pitää itsellään maapohjan. Srk tekee maapohjasta pitkäaikaisen vuokrasopimuksen KOY:n kanssa. Bonuksena srk saa maapohjasta vähemmän riskin tuottavan sijoituksen.

On mahdollista, että Museovirastolta tulee Musta Pekka. Silloin vain on maksettava ajan kuluessa kertynyt korjausvelka. Korjaustyön yhteydessä kannattaa harkita perusparantamista, lisärakentamista ja omistuksen muuttamista KOY:ksi.