Kuntavaalit ratkaistaan sunnuntaina – Kokosimme 10 syytä äänestää, vaikka aurinko kuinka porottaisi eikä politiikka kiinnostaisi

1. Vaikuta, älä valita

Äänestäminen on tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin. Kuntavaalit ovat kirjaimellisesti lähellä ihmistä. Valtuustot päättävät muun muassa kirjastopalveluista, kouluista, parkkipaikoista, varhaiskasvatuksesta, vanhuspalveluista, liikuntamahdollisuuksista, kunnan elinvoimasta ja tonttipolitiikasta. Äänestäminen on osoitus kiinnostuksesta yhteisiä asioita kohtaan.

2. Arvot

Suomessa pääsee valtuustoon varsin pienelläkin äänimäärällä kunnan koosta riippuen.

Kirjaimellisesti jokaisella kuntalaisen äänellä on merkitystä lopputulokseen.

Kun annat äänen, tuet myös ehdokkaan puolueen arvoja. Jokaisella äänellä on merkitystä kokonaisuuteen. Äänestämällä voi myös vaikuttaa siihen, millaiset valtasuhteet valtuustossa ovat.

3. Koronaturvallisuus

Kuntavaaleja lykättiin koronan vuoksi. Nyt turvalliseen äänestämiseen on panostettu. Pandemia ei ole siis syy jättää ääntä antamatta.

4. Sää ei ole este

Jos vaalipäivänä on ollut liian hyvä sää, äänestysprosentti on usein jäänyt alhaiseksi. Älä anna mahdollisen loman ja auringon paisteen viedä sinulta mahdollisuutta vaikuttaa. Äänestäminen on varsin nopeasti hoidettu kansalaisvelvollisuus.

5. Demokratia

Demokratia perustuu siihen, että kansa valitsee joukostaan henkilöitä hoitamaan yhteisiä asioita.

Demokratia ei toteudu, jos ihmiset jättävät kertomatta toiveensa ja liittyvät nukkuvien puolueeseen. Suomi on ollut perinteisesti demokratian mallimaa. Pidetään se sellaisena.

6. Ennakkoäänestys

Hämeenlinnassa ennakkoääniä annettiin vähemmän (30,8%) kuin Hämeen vaalipiirissä keskimäärin (31,1%). Se on 3,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime kuntavaaleissa. Tärkeää olisi, että äänestysprosentti olisi parempi kuin edellisissä kuntavaaleissa.

7. Nuorten ääni kuuluville

Nuorten äänestysprosentti on perinteisesti kuntavaaleissa matala. Se on harmillista, sillä valtuustot tekevät työtä tulevaisuuden eteen. Nuori, haluatko todella, että vain keski-ikäisten ja ikääntyneiden äänestäjien halut ja toiveet näkyvät päätöksenteossa? Jos haluat olla vaikuttamassa, millaisia valintoja kotikunnassasi tehdään, äänestä.

8. Ota selvää, kenelle äänesi annat

Tutki vaalikoneita, lue lehtiä, katsele mainoksia, selaa verkkoa. Juttele sukulaisten tai kavereiden kanssa. Tietoa on helpommin saatavilla kuin koskaan. Tiedonpuute ei ole syy olla äänestämättä.

9. Politiikka ei ole tylsää

Politiikka on jokapäiväistä teatteria. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) aamiaisgate. Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan valtuustoissa on riittänyt monenlaisia soppia. Nyt valitaan päänäyttelijät seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

10. Historia

Käsillä olevat kuntavaalit ovat nykymuodossaan viimeiset. Seuraavissa kuntavaaleissa ei ole enää laisinkaan soteasioita, kun ne tulevat maakuntien vastuulle. Tee siis historiaa ja äänestä.