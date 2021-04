Kuntoiluharrastuksesta on tullut Tuija Loukimolle puolittain työ – Hän haluaa jakaa liikunnan iloa myös muille

Tuija Loukimolle liikkuminen on elämäntapa. Hän haluaa jakaa liikkumisen iloa myös muille.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ensihoitajana työskentelevä Loukimo pitää pientä Firefox Fitness -kuntosalia Lukiokatu 29:ssä.

– Harrastuksesta on tullut puolittain työ, mutta kiva sellainen. Haluan, että ihmisillä on hyvä olo ja he pääsevät liikkumaan halutessaan myös privaatisti.

Oma sisäänkäynti

Hautaustoimisto Callan kellaritiloissa sijaitsevaan saliin on oma sisäänkäynti takapihan puolelta.

Aikaisemmin Loukimolla oli pieni sali Parolantiellä saman vuokranantajan tiloissa. Nykyisissä tiloissa hän on pitänyt salia nyt vuoden.

– Kun hautaustoimisto muutti, omistaja kysyi minua tänne mukaan. Tässäkin oli kellari ja sain tehdä tähän mieleiseni salin.

Tilaan on mahdutettu mittava arsenaali kahvakuulia, tankoja, levypainoja, käsipainoja, steppilautoja sekä muun muassa soutulaite, pari fillaria, spinningpyörä, vinopenkki ja kehonhuoltovälineitä.

– Tykkään tehdä vapailla painoilla ja kuminauhavastuksella. Myös kehon painolla pystyy harjoittelemaan todella paljon.

Tunnit aina ohjatusti

Kuntosaliin mahtuu Loukimon lisäksi kerrallaan maksimissaan neljä henkilöä.

– Omin neuvoin täällä ei voi treenata, vaan vedän aina tunnin. Olen pitänyt täällä ryhmätunteja, kiertoharjoittelua ja hiit-treenejä, mutta ideana on, että tänne pääsee tunnille myös yksin.

Varaukset hoituvat Firefox Fitnessin nettisivujen kautta. Asiakaskunnan ikäjakauma on 35–70 vuoden välillä. Suurin osa heistä on naisia, mutta mahtuu joukkoon muutama mieskin.

Loukimo on vetänyt treenejä salilta myös etäyhteydellä Google Meetin ja Zoomin välityksellä.

– Olen lainannut asiakkaille kahvakuulia kotiin. Haluan, että korona-aikanakin ihmisillä on jotain, mikä tuo hyvää mieltä.

Pelipaitoja salin koristeena

Helsinkiläislähtöinen Loukimo perusti urheiluhierojana toiminimen jo vuonna 1995. Yrityksen nimi vaihtui nykyiseen kymmenkunta vuotta sitten, samoihin aikoihin, kun Loukimo muutti Hämeenlinnaan päätyönsä perässä.

Hän toimi myös yhdeksän kautta HPK:n lentopallonaisten hierojana. Kuntosalin seiniä koristelevatkin useat pelipaidat muistoina hyvistä vuosista.

– Kun ne hommat loppuivat, jäi aikaa tehdä tätä.