Kuntokeidas muuttaa pois keskustasta sinne, missä asiakkaille löytyy ilmaisia parkkipaikkoja

Yrittäjän mukaan asiakkaat tervehtivät ilolla uutta sijaintia, koska siellä on ilmaisia parkkipaikkoja.

Reskalla entisen kauppakeskuksen kellarissa oleva Kuntokeidas on kaupungin vanhimpia kuntosaleja. Nyt yli 30 vuotta samassa paikassa toiminut punttipyhättö on muuttamassa pois keskustasta.

Kuntokeitaan yrittäjänä on viisi vuotta ollut Olli Wickström yhtiökumppaneinaan velipoika Jussi Wickström ja Olli Kovalainen.

– Suurin syy muuttoon on määräaikaisen vuokrasopimuksemme päättyminen vuoden lopussa. Ryhdyimme pohtimaan uusia ideoita, sillä onhan tämä aika sokkeloinen tila, johon on vaikea kehittää mitään uutta. Lisäksi rakennus on purku-uhan alla, joten emme halua enää investoida tänne, Olli Wickström sanoo.

Kadonnut dynamiikka

Kuntokeitaan uusi osoite on ensi vuoden alusta lähtien Puhelinkatu 12, joka on Kaurialan ja Ojoisten kaupunginosien rajalla.

Kaupungin paraatipaikalta lähteminen ei yrittäjää kirpaise, pikemminkin päinvastoin.

– On hienoa päästä tekemään uutta ja toteuttamaan omaa yrittäjyyttä. 90 prosenttia asiakkaista pitää muuttoa hyvänä asiana, koska uudessa paikassa on paljon ilmaista parkkitilaa, Wickström kertoo.

Viisi vuotta sitten salin sijainti kaupungin sydämessä tuntui vielä ehdottoman tärkeältä.

– Tilanne on muuttunut täysin, eikä keskustassa ole enää oikein mitään dynamiikkaa. Melkein kaikilla hämeenlinnalaisilla saleilla on ympäristössään maksuttomia pysäköintipaikkoja. Asialla on merkitystä, jos treenaa esimerkiksi viisi kertaa viikossa.

Salilla pitkät perinteet

Kuntokeitaan tarina alkoi vuonna 1987, kun Yrjö Reinikainen perusti salin Lukiokadulle.

Vuotta myöhemmin yrittäjiksi tulivat Kuntokeitaassa ohjaajina työskennelleet Markku Ylitalo ja Timo Tuominen.

Reskan kellarin kunnosti suurin taloudellisin satsauksin kuntosaliksi Vesa Kontturi, joka avasi Solana Fitnessin lokakuussa 1988. Seuraavana vuonna toiminta jatkui Fitness Centerinä. Yritys päätyi kuitenkin konkurssiin loppukesällä 1990.

Ylitalo ja Tuominen avasivat Kuntokeitaan vapautuneissa tiloissa samana syksynä. Tuominen jäi pois 1998 ja Ylitalo jatkoi vuoteen 2015 asti.

– Olihan se raadollista yrittäjäelämää, mutta antoi myös hyvin paljon. Olin sydämeni pohjasta intohimoisen kiinnostunut kuntoilusta ja opin noina vuosina valtavasti fysiikasta, anatomiasta ja ravinnosta. Kuntokeidas oli sekä harrastus että työ, mutta aika aikaansa kutakin. Ihmisten ohjaaminen on minun juttuni ja jatkan sitä edelleen, Ylitalo sanoo.

Vanhan liiton tyylillä

Kuntokeitaan uuteen paikkaan Puhelinkadulle muuttaa myös seikkailupuisto Akrohouse Tiiriöstä. Salin tatamilla harjoittelee jatkossakin kamppailulajiseura F4Sport.

– Kuntosalin koko on 900 neliötä ja tila on hallimainen, joten pystymme tarjoamaan hyvät puitteet myös crossfit-harjoittelulle, Wickström lupaa.

Kuinka Kuntokeidas aikoo jatkossa pärjätä alan kiristyneessä kilpailussa?

– Tekemällä asiat hyvin. Tulemme edelleen olemaan vanhan liiton sali, jossa voi treenata kunnolla vapailla painoilla, vaikka laitteitakin löytyy. Meillä on asiakkaina paljon nuoria, mutta myös eläkeläisiä. Olemme enemmän sellainen koko perheen sali, jonne jokainen voi tulla semmoisena kuin on.