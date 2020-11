"Kurjuus ei ole pelkästään aikuisten asia, se koskettaa lapsiakin" – Harry Mendolinin Facebook-ryhmä on tuonut joulun monelle perheelle

Harry Mendolinin viisi vuotta sitten perustama Facebook-ryhmä Tehdään hyvää yhdessä (Kanta-Häme) on tuonut lahjoitusten avulla jouluiloa vähävaraisille ihmisille ja auttanut myös muilla tavoilla vaikeisiin tilanteisiin joutuneita.

– Viime jouluna 24 perhettä sai meidän kauttamme jouluruuat ja pienet lahjat lapsille. Jos jossakin kodissa on sattunut tulipalo, olemme vieneet autokuormallisen tarpeellista tavaraa ja jos joku on juttuseuraa vailla, sitäkin on pyritty järjestämään, Mendolin kertoo.

Idea ryhmästä syntyi, kun Mendolin näki Facebookin kirpputorisivulla ilmoituksen mieheltä, joka tarjosi ilmaista joulukinkkua. Hetken kuluttua lahjoitukselle ilmaantui neljäkymmentä ottajaa.

– Oikein yllätyin, että onko ihmisillä asiat noin huonosti, ettei kinkkuun ole jouluna varaa. Moni siellä sitten tarjosi apuaankin, mutta minusta tuntui, ettei kirppariryhmä ole oikea paikka tällaisille asioille, Mendolin muistelee.

Lähti lapasesta

Hetken ajatusta myssyteltyään Mendolin houkutteli mukaan ystävänsä Tanja Ilvosen, perusti oman Facebook-ryhmän ja alkoi kerätä siihen väkeä.

– Aluksi oli tarkoitus vain tehdä siitä yhden joulun projekti ja mukana oli 200 ihmistä. Saimme lahjoituksena ruokaa, tavaraa ja lahjoja lapsille, jotka sitten toimitimme avun tarpeessa oleville.

Ensimmäisen joulun jälkeen ryhmään tulvi pyyntöjä toiminnan jatkamisesta.

– Lapasestahan se sitten lähti ja homma paisui ympärivuotiseksi.

Hätä ei ole häpeä

Ilvonen on sittemmin muuttanut Pohjois-Pohjanmaalle, mutta nykyään Mendolinin lisäksi ryhmän ylläpitäjinä ja kantavina voimina ovat Helena Syväluoto, Laura Haapalahti, Krista Drockila ja Mari Paajanen.

– Ilman näitä ahkeria naisia koko ryhmää ei olisi. He nykyään käytännössä pyörittävät tätä koko hommaa. Myös vaimoni on ollut korvaamaton apu ja tuki, Mendolin kiittelee.

Suljetussa Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä yli 2100 jäsentä. Siihen pääsevät mukaan Kanta-Hämeen alueella asuvat. Ryhmässä voi sekä pyytää että tarjota apua.

Lahjoitukset ovat pääasiassa ihmisten ostamaa ruokaa, jonka ylläpitäjät toimittavat perille. Rahaa ryhmä ei ota vastaan, koska siitä seuraisi vain byrokraattisia koukeroita.

– Ryhmässä toimitaan anonyymisti, eli avun antaja ei tiedä, kenelle lahjoitus toimitetaan. Monet ajattelevat, että on häpeä pyytää apua, vaikka siinä ei todellakaan ole mitään hävettävää, Mendolin muistuttaa.

Perheitä jonossa

Joulun osalta ryhmälle voi esittää avunpyyntöjä marraskuun loppuun saakka.

– Joka päivä saa lukea yt-neuvotteluista ja irtisanomisista. Ihmiset ovat ahtaalla ja tällä hetkellä meillä on jonossa nelisenkymmentä perhettä.

Mendolin sai lahjoituksena ruostumattomasta teräksestä tehdyn puunkantotelineen, jota hän nyt huutokauppaa sivulla.

– Niilläkin rahoilla ostetaan sitten ruokaa jollekin.

Mistä sitten ryhmän perustajan oma auttamisen halu kumpuaa?

– Kurjuus ei ole pelkästään aikuisten asia, se koskettaa lapsiakin. Kai se ihan kotikasvatuksesta on tullut, että autetaan silloin, kun apua tarvitaan. Olen itsekin nuorena nähnyt nälkää, kun liksat olivat huonoja ja menojalka vipatti. Se opetti nöyryyttä.

Ryhmällä olisi juhlavuosikin, mutta sellaiseen ei Mendolinin mukaan ole aihetta.

– Juhlitaan sitten sinä päivänä, kun tällaista ryhmää ei enää tarvita.