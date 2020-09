Kuukauden pohjoismainen elokuva: Ruotsalainen draamatrilleri kertoo 438 päivän piinasta

Freelancervalokuvaaja Johan Persson ja toimittaja Martin Schibbye saivat vuonna 2011 idean lähteä selvittämään mitä Ogadenin alueella Etiopiassa oikein tapahtuu. Alueella oli pitkään käyty taisteluja Etiopian armeijan ja sissijärjestö ONLF:n joukkojen välillä ja tiedotusvälineiden pääsy alueelle oli estetty. Epäilyksiä oli siitä, että Etiopian armeija pyrki julmasti häätämään alueen asukkaita pois asuinsijoiltaan, jotta kansainväliset öljy-yhtiöt, joiden joukossa oli myös yksi ruotsalaisomistuksessa oleva yritys, pystyisivät toimimaan alueella vapaammin.

Jesper Ganslandtin ohjaama elokuva 438 dagar kertoo siitä, kuinka reportaasimatkasta tulee aivan jotain muuta, mitä päähenkilöt ovat suunnitelleet. Liikkeelle lähdetään innostuneina, seikkailumielellä. Tarkoitus on livahtaa alueelle sissijoukkojen avustuksella Somaliasta käsin, mutta kaikki muuttuu, kun toimittajat heti alkumatkasta jäävät kiinni.

Alkaa toista vuotta kestänyt painajainen kuulusteluineen, valeteloituksineen ja terrorismioikeudenkäynteineen. Suurin osa elokuvasta kertookin tästä eloonjäämistaistelusta Etiopian karuissa vankilaoloissa ja diplomaattisista ponnisteluista ruotsalaistoimittajien vapauttamiseksi.

Muistutus sananvapaudesta

Päähenkilöt elävät epävarmuudessa, pitkän vankilatuomion pelossa. Henkireikinä ovat omaisten tapaamiset vankilassa sekä ystävyyssuhteet muutamien vankien kanssa. Diktaattorit osaavat julkisuuspelin, mikä käy myös päähenkilöille selväksi. Kuulusteluja kuvataan ja sopivasti editoituina julkaistaan. Luvatun armahduksen edellytyksenä on julkinen syyllisyyden myöntäminen ja tekojen katuminen. Tämä aiheuttaa ristiriidan toimittajien oman oikeudentajun ja vapauden toiveiden välillä.

Tapahtumia kuvataan aikajärjestyksessä puolidokumentaarisella tyylillä. Kun kyseessä on todelliset tapahtumat ja käsikirjoittajina ovat toimineet päähenkilöt itse, faktat ovat kyllä kohdallaan. Sen sijaan toimittajat persoonina, kärsivinä ihmisinä jäävät hieman etäisiksi.

Elokuva on kuitenkin tärkeä muistutus meille kaikille sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolustamisen tärkeydestä. Se mikä meille demokraattisessa maassa on itsestään selvää, on monessa maassa vain kaukainen haave.

Kuukauden pohjoismainen elokuva: Jesper Ganslandt, 438 dagar (Ruotsi 2019) Museo Militarian elokuvasali ma 7.9.2020 klo 18.00. K16. Liput (6 €) Kino Tavastin verkkokaupasta https://kinotavast@tapahtumiin.fi.