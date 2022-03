Kuukauden pohjoismainen elokuva: Ruotsin Oscar-ehdokas Tiikerit – Nuoren urheilijan ammattilaisura on yhtä häkkisirkusta

Martinin kuten monen muunkin pojan unelma on pelata ammattilaisena. Viisivuotiaana poika ryömii kotiin rankoista harjoituksista. Kuusitoistavuotiaana hän on allekirjoittanut ammattilaissopimuksen jalkapallon Mekkana tunnetun italialaisen Interin kanssa. Yhdeksän kuukauden ammattilaisuran jälkeen kaikki on palasina.

Ronnie Sandahlin elokuva Tiikerit (2021) perustuu ruotsalaisen jalkapalloilija Martin Bengtsonin omaelämäkerralliseen romaaniin I skuggan av San Siro. Tiikerit on draamaelokuva pojasta, jolle jalkapallo merkitsee kaikkea.

Ammattilaisuran nurjat puolet

Tarinassa on potkua, pyrkyä ja energiaa. Urheiluelokuvana Tiikerit on virkistävä poikkeus. Se hämmentää pöllyttäessään käsityksiä loisteliaasta ja rahakkaasta ammattilaisurasta vailla vastoinkäymisiä. Näemme nurjan puolen: ristiriidat ja kyykytykset. Ammattilaisuus onkin yhtä häkkisirkusta, jossa selän takana pelataan kovaa rahapeliä.

Pelitapahtumia elokuvassa on vain nimeksi. Kentän lisäksi pyöritään vaihtoaitiossa, pukukopissa, asuntolassa ja joskus jopa discossa tai bileissä. Ollaan ryhmässä mutta silti yksin.

Italiaa osaamattoman Martinin kaukainen katse kertoo taisteluvalmiudesta, vaikka sydämessä piilevä haava tarvitsisi välitöntä hoitoa. Lohtua tuo sängyn alle piilotettu päiväkirja. Tukea Martin saa amerikkalaiselta pelikaveri Ryanilta (Alfred Enoch). Iloa ja valoisuutta tuo tyttöystävä Vibeke (Frida Gustavsson).

Erik Engen läpimurtorooli

Pääroolia näyttelee ahvenanmaalainen Erik Enge, joka on aiemmin nähty Ulrika Bengtsin elokuvissa Iris ja Oppipoika. Tiikerit on hänelle varsinainen läpimurto. Kuvausten aikaan Engen on täytynyt olla jo reilusti yli kahdenkymmenen, mutta silti Martinin hahmo vaikuttaa eheästi keskenkasvuiselta, herkältä ja haavoittuvalta. Hieno roolityö.

Aiemmin lehtimiehenä ja kirjailijana toiminut ohjaaja Ronnie Sandahl debytoi elokuvauralla vasta vuonna 2014. Suomessa hänet tunnetaan parhaiten elokuvasta Borg/McEnroy (2017), joka muodostaa Tiikerien ja tulossa olevan Perfet-elokuvan kanssa urheiluaiheisen trilogian.

Palkitun elokuvan Hämeenlinnan ensi-ilta

Ruotsin Oscar-ehdokas Tiikerit on palkittu Göteborgin, Lübeckin ja Busanin elokuvafestivaaleilla. Se nähdään nyt Hämeenlinnan ensi-iltana. Vaikuttavampaa puheenvuoroa ammattilaisurheilun syvimmästä olemuksesta ja urheilun etiikasta voin tuskin kuvitella. Suosittelen lämpimästi, ja erityisesti urheiluväelle, nuorten vanhemmille ja nuorisolle.

