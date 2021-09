Alvettulan kylä sai oman sydäniskurin – Kanta-Hämeen pelastuslaitos opasti asukkaita laitteen käytössä

Alvettulassa apu on nyt lähellä, jos jossain tarvitaan elvytysapua. Kyläyhdistys ja kyläkauppa hankkivat yhdessä defibrillaattorin, sydäniskurin. Laitetta pidetään kaupan tiloissa, ja sen voi hakea hätätapauksen tullessa sieltä kuka vain.

Idea noin 1 500 euron arvoisen sydäniskurin ostamisesta tuli kyläkaupan väeltä.

– Periaatteessa laite on kyläyhdistyksen kirjoilla. Saimme siihen avustusta Hauhon Säästöpankkisäätiöltä, ja myös LVI-Häme tuli sponsoriksi, Alvettulan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Saastamoinen kertoo.

Vaikka kyläkauppa ei ole joka päivä auki, defibrillaattorin pystyy hakemaan sieltä milloin vain, sillä talossa asutaan ja joku on aina paikalla.

Alvettulan kyläyhdistyksen tämän kesän muuhun toimintaan kuului Saastamoisen mukaan ensi sijassa motoristikahvilan pyörittäminen. Seuratalolle kokoontui kerrallaan reilut sata päristäjää pyörineen kahdeksana eri päivänä, joten koko kesän kävijämäärä nousi yli tuhanteen.

– Tällä näkymällä ensi kesänä taas jatketaan, Saastamoinen lupaa.

Myös seuratalon syys- ja talvikäytön odotetaan pikkuhiljaa vilkastuvan.

– Syksyn myötä on pidetty jo kokouksia ja pieniä juhlia, mutta isompia juhlia vielä odotellaan.

Laite kyläläisille tutuksi kädestä pitäen

Ensihoitaja Jari Lehikoinen Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta kävi opastamassa alvettulaisia sydäniskurin käytössä. Parillekymmenelle kuulijalleen hän kertoi myös muista asioista, joita on otettava huomioon, jos joku on tajuton tai eloton.

Moni paikalla olijoista myönsi, että omasta ensiapukoulutuksesta oli kulunut vuosia tai sitä ei ollut hankittuna ollenkaan. Taitoja pitäisi päivittää aina muutaman vuoden välein.

Ambulanssia odotellessa ensiapu tärkeää

Kun Hauholta soitetaan ambulanssi, sen tulo saattaa kestää niin kauan, että potilaalle maallikon antama ensiapu nousee tärkeäksi selviytymisen kannalta. Heti ensimmäiseksi on kuitenkin aina soitettava 112-hätänumeroon. Soitto menee Turun hätäkeskukseen, mutta apu tulee kyllä lähempää.

– Uhria voidaan jo ambulanssin matkalla ollessa auttaa ohjeiden mukaan. Puhelimen kaiutintoiminto on hyvä osata ja pistää se päälle. Silloin ei tarvitse pitää puhelinta kädessä, vaan voi toimia ja puhua samaan aikaan. Kännykässä olisi hyvä olla 112-sovellus. Se ei enää vie akkua niin paljon kuin aikaisemmin, ja se antaa saman tien luvan paikantaa puhelimen sijainnin, Lehikoinen neuvoo.

Painelu potilaan hyväksi

Ensiavun ohjeet ovat muuttuneet vuosien myötä. Nykyisin elvytyksessä sydäntä suositellaan paineltavan ilman taukoja tahtiin 100–110 kertaa minuutissa ja tekohengitystä annettavan 2 puhallusta 30 painelun jälkeen.Tätä jatketaan avun tulon saakka tai niin kauan, kun omat voimat riittävät.

– Jos et uskalla puhaltaa, aloita kuitenkin painelu. Rintakehää painetaan 5–6 senttiä kohtisuoraan sydämen kohdalta alaspäin. Nuorella rintakehä on joustava ja vanhemmilla jäykistyneempi, mutta ei ole vaarallista, vaikka painelussa kylkiluita katkeaisi. Ei tarvitse pelätä sitä, että tekee jotain väärin. Kaikki painelu ambulanssia odotettaessa on potilaan hyväksi, Lehikoinen vakuuttaa.

Laite opastaa käyttäjää

Jos ensiapuun saadaan avuksi defibrillaattori, laitteesta tulee elvytyksen johtaja. Se antaa käyttäjille neuvoja puhumalla.

– Jos ei tiedetä, onko ihminen tajuton vai eloton, laitteen voi kytkeä heti päälle. Se ilmoittaa, pitääkö sydämeen antaa virtaa. Vahingossa virtaa ei pystytä antamaan, Lehikoinen sanoo.

Alvettulalaiset kysyivät Lehikoiselta, kauanko hätätapauksen sattuessa on aikaa hakea laite paikalle.

– Jos sydän pysähtyy tai värisee, siitä hetkestä ennuste pienenee 10 prosenttia minuutissa. Ellei ihmistä elvytetä, 10 minuutin kohdalla ennuste on jo nolla. Jos elvytys aloitetaan, ennuste menee nollaan 30 minuutissa. Tämä on ambulanssille annettu aika tulla, hän selvittää.

Laitteen ansiosta ihminen saattaa jo tulla tajuihinsa. Ambulanssi tuo paikalle itse asiassa samanlaisen koneen ja lisäksi lääkkeitä sekä ammattitaitoiset auttajat.

Harvinainen hanke

Lehikoisen mukaan Alvettulan hanke on harvinainen, koska siinä yrittäjä ja kyläyhdistys yhdessä hankkivat laitteen ja koulutuksen.

– Siitä on todellinen hyöty haja-asutusalueella kaupan asiakkaille ja alueen asukkaille, jos elvytystilanne tulee.

Ensiapuopetuksen yhteydessä pelastuslaitos antoi kyläläisille myös alkusammutuskoulutuksen. Sen veti palomies J-P Laine.