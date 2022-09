Kysely: Mitä mieltä olet Pimeän kaupan illasta ja miksi? Oletko osallistunut tapahtumaan joskus?

Nade Hembu, Hämeenlinna

Tykkään tapahtumasta, koska silloin pystyy ostamaan tavaroita hyvin halvalla ja todella moni tuote – ellei kaikki – ovat alennuksessa. Olen osallistunut tapahtumaan ja käyn välillä vieläkin Pimeän kaupan illassa aika ajoin.

Erkki Ahola, Hämeenlinna

Tapahtuma on ollut jo vuosikymmeniä ja mielestäni se on hyvä juttu, sillä usein monet tuotteet ovat hyvässä alennuksessa ja parhaassa tapauksessa sieltä voi saada tarvitsemansa asian, jota ei ole muuten saanut. En käy enää näissä tapahtumissa, koska en hirveämmin enää tarvitse muuta kuin tavalliset kauppaostokset.

Ulpukka Snellman, Turenki (Jukka Laakso, Tampere)

Pimeän kaupan ilta on mielestäni hauska tapahtuma ja hyvä sellainen, koska siellä on koko perheelle kaikenlaisia juttuja. Alennukset ovat parhaita ja mielestäni niitä voisi olla vielä enemmän. Olen joskus nuorempana osallistunut tapahtumaan ja vieläkin välillä, mutta harvemmin.

Emmi Karhutaival, työn puolesta Hämeenlinnassa

Omasta mielestäni on todella hienoa, kun kaupungissa tapahtuu. Se kokoaa kaikki ihmiset yhteen ja myös kasvattaa yhteishenkeä. Nuoret myös rakastavat Pimeän kaupan iltaa ja se tukee heitä. He pystyvät pitämään hauskan illan ostamalla ystäviensä kanssa halpoja tuotteita. Olen osallistunut tapahtumaan muutamaan kertaan ja se on ollut hauskaa.

Kirjoittaja on TET-harjoittelija Nummen yhtenäiskoulusta.