Kysy lemmikeistä: Monilla koiraroduilla on terveysongelmia – Miten varmistua, ettei hanki sairasta koiraa?

Olen ottamassa koiraa ja miettinyt sopivaa rotua, mutta nykyään puhutaan niin paljon koirarotujen perinnöllisistä sairauksista, että on tullut sormi suuhun. Miten varmistua siitä, ettei tulisi ottaneeksi sellaista koiraa, jolla on suuri riski sairastua? Rotuesittelyt eivät ehkä aina kerro koko totuutta?

Rotuja on paljon, ja toiset rodut ovat kyllä tilastojenkin valossa selvästi lyhytikäisempiä kuin toiset.

Koiraroduthan ovat aina enemmän tai vähemmän sukusiittoisia, vaikkei tuota epämiellyttävää sanaa yleensä haluta käyttää. Puhutaan mieluummin puhtaudesta, jalostuksesta tai linjasiitoksesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saman rodun yksilöiden geeniperimä on yhteneväistä; niinpä perinnölliset sairaudet muodostuvat ongelmaksi yleisemmin kuin jos geeneissä olisi enemmän vaihtelua. Heterogeeniset sekarotuiset ovat siksi keskimäärin terveempiä kuin rotukoirat.

Erikoinen rakenne voi aiheuttaa vaivoja

Toisaalta tervettä koiraa etsiessä kannattaa aloittaa koiran rakenteesta, sillä oli koira puhdas- tai sekarotuinen, rakenne vaikuttaa. Asiasta voisi antaa lyhyen ja maalaisjärkisen neuvon: vältä ääripäitä ja erikoisuuksia.

Tilastot kertovat, että suuret ja komeat eivät ole kovin pitkäikäisiä. Myös aivan pienimmillä miniatyyrikoirilla on yleisesti terveysongelmia.

Kaikenlaiset rakenteelliset liioittelut voivat meistä ihmisistä näyttää vitsikkäiltä tai söpöiltä, mutta koiralle ne aiheuttavat lähinnä vaivoja.

En suosittelisi koiraa, jolla on olematon lyttykuono tai pyöreä pallopää, poimuinen ja roikkuva nahka, pienet tihruttavat tai isot pullottavat silmät, lyhyet länkisääret tai muuten omituiset kropan mittasuhteet.

Sekarotuisuus ei takaa terveyttä

Sekarotuisuus ei siis välttämättä ole tie terveyteen, jos koiran rakenteessa on vääristymiä. Jos esimerkiksi koiran isä on mopsi ja äiti englanninbuldoggi, sekarotuisella jälkeläisellä on myös lyhyt kuono – ja lyhyen kuonon tuomat hengitysvaikeudet.

En myöskään ottaisi sekarotuista koiraa mistä vain keneltä vain – esimerkiksi epämääräiseltä nettikauppiaalta, joka toimittaa koiran huoltoasemalle – sillä hoito ja muu kasvuympäristö vaikuttavat koiran henkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Käyttötarkoitus otettava myös huomioon

Terveysnäkökohtien ohella pohdittavana on koiran käyttötarkoitus. Rotukoiran valttina onkin se, että todennäköisyys saada haluttu ominaisuus, esimerkiksi metsästys- tai paimennustaipumus, on suurempi kuin umpimähkään sekarotuista ottaessa.

Jos itselläni olisi tällainen tilanne, harkitsisin kahden tiettyyn käyttöön soveltuvan rodun risteytystä. Koiran vanhempien tunteminen on ehdoton plussa!

Palstan toimittaja on kirjailija ja luontotoimittaja.