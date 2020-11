Kysy lemmikeistä: Rescue-koiria on monenlaisia – Sopiiko sellainen ensimmäiseksi koiraksi?

Olen ottamassa koiraa ja uskoakseni pystyn tarjoamaan sille hyvän kodin. Aikaa ja kärsivällisyyttä on ja lenkkeilen paljon. Olen harkinnut rescue-koiraa Virosta, mutta ovatko ne usein ongelmaisia eli sopivatko ensimmäiseksi koiraksi? Minulla ei ole aiemmin ollut omaa koiraa, mutta olen tosi paljon hoitanut tuttujeni koiria.

Koiratarhoille joutuneita on monenlaisia, pennuista aikuisiin, ja varmasti monet sopivat myös ensimmäiseksi koiraksi. Suomessa hylättyjä koiria ei onneksi ole kovin paljon, mutta jo naapurimaissamme Virossa ja Venäjällä senkin edestä.

Muutama suomalainen yhdistys antaa apua sekä paikan päällä että etsimällä koirille koteja Suomesta. Yhdistykset toimivat vapaaehtoispohjalla ja lahjoitusten turvin; kyse ei siis ole bisneksestä, vaan eläinsuojelutyöstä, johon oleellisesti kuuluvat myös ihmisten valistaminen sekä koirien sterilointi- ja kastrointikampanjat.

Monenlaisia yksilöitä

Hylätyt koirat voivat aluksi olla arkoja, ja usein kodin saatuaan ne kiintyvät omistajaansa lujasti. Joskus niinkin lujasti, että potevat eroahdistusta. Ongelmia voi esiintyä myös pennuilla, joita ei ole kunnolla sosiaalistettu ihmisiin tai jotka ovat joutuneet liian varhain eroon emoistaan.

Tarhoilla on kuitenkin myös paljon rohkeita ja iloluontoisia koiria. Monet näyttävät kestävän kauhistuttaviakin kokemuksia menettämättä luottamustaan ihmisiin.

Kaikki eivät myöskään ole kaltoin kohdeltuja, sillä tarhalle joutuu lemmikkejä hyvistäkin kodeista vaikkapa omistajan sairastuttua tai kuoltua.

Yhdistyksen kautta

Koiraa ei kannata lähteä hakemaan omin päin, vaan ottaa yhteyttä johonkin rescue-yhdistykseen ja keskustella yhdistyksen vastuuhenkilön kanssa, kertoa toiveistaan ja mahdollisuuksistaan, jotta oikea kaveri löytyisi. Ei ole koiran itsensäkään etu joutua kotiin, missä sen kanssa ei pärjätä, joten koirasta kerrotaan aina se mikä siitä tiedetään, myös hankalat piirteet.

Jos on epävarma osaamisestaan ja jaksamisestaan, viisainta on ottaa iloinen ja reipas koira, jonka tausta tunnetaan ja jota ei ole kohdeltu kaltoin.

Tarhakoiria on jo valmiiksi tuotuina myös Suomessa hoitokodeissa, missä niitä voi käydä katsomassa. Näiden koirien käytöksestä perheen parissa on jo sen verran kokemusta, että sellaisen ottaminen voi olla turvallisinta. Silti on aina muistettava, että eläimet ovat eläimiä ja niiden suhtautuminen eri tilanteisiin, eri ympäristöihin ja eri ihmisiin voi vaihdella!

Kuluja ja byrokratiaa

Rescue-koira ei ole ilmainen, vaan siitä maksetaan kulu- ja hoitokorvauksia, joihin kuuluvat eläinlääkärin tarkastukset, rokotukset, mikrosiru ja EU-passi.

Yhdistysten rescue-koirat tulevat Suomeen viranomaisten tuontimääräyksiä noudattaen; rokotusten ja madotusten on totta kai oltava kunnossa.

Netistä voi lukea lisää: www.rekkurescue.fi, www.pelastetaankoirat.com, ja www.viipurinkoirat.com.