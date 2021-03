Kysy lemmikeistä: Koirallani on välillä liikaakin vauhtia – Millä konstilla saan sen huomion?

Koirani on parivuotias ja vauhtia riittää. Se on periaatteessa tottelevainen luonne, mutta ei aina ”ehdi” kuunnella mitä sille sanoo. Ja sitten kun se pääsee vauhtiin, on jo myöhäistä komentaa. Olisiko hyvä harrastaa jotakin ”rauhoittavia” harjoituksia vai mikä auttaisi?

Hyödyllinen konsti olisi katsekontaktin opettelu. Kun koiran ja omistajan välille kehittyy tiivis suhde, jossa tuon tuostakin katsotaan toista silmiin ja ikään kuin keskustellaan tilanteesta, omistaja pääsee tarpeen tullen sanomaan sanansa.

Koiralle tulee luontevaksi tavaksi kääntyä omistajan puoleen ja kysyä, että mitäs nyt tehdään. Jos se huomaa vaikkapa toisen koiran, se ei suin päin ryntää sen luokse, vaan katsoo ensin omistajaansa kysyäkseen: mennäänkö vai eikö mennä?

Jotta tällainen yhteishenki syntyisi, omistajan tulisi olla henkilö, jonka seurassa koira tuntee olonsa turvalliseksi – ja jonka seurassa on myös hauskaa. Tällöin koira odottaa omistajansa lupaa tai aloitetta iloisesti ja innokkaasti, ei siksi, että se on saatu kuriin ja nuhteeseen.

Joillekin roduille luontaista

Toisille koirille katsekontakti tuntuu olevan luontaista, ja tässä paimenkoirat ovat yleensä parempia kuin vaikkapa itsenäiset metsästyskoirat.

Omista koiristani bordercollie-lapinkoira Mosse ja pieni karvaturri Kalle ovat olleet oma-aloitteisia silmiin katsojia, sen sijaan sekarotuinen Nappi, jossa on todennäköisesti vinttikoiraa, ei ole aina moista ”ehtinyt” harrastaa. Mutta kaikille voi asiaa opettaa.

Katsekontaktia voi opettaa

Katsekontaktia voi harjoitella namin avulla. Nami laitetaan nyrkkiin, ja vasta kun koira katsoo silmiin, nyrkki avataan ja herkku tarjotaan. Nyrkin katsomisesta tai kuonolla tökkimisestä ei palkita.

Nami voidaan laittaa myös kauemmas lattialle, ja vasta kun koira kysyy katseellaan, se saa mennä hakemaan suupalansa. Tällaista luvan kysymistä voi harjoitella päivittäin myös ruokaa tarjotessa, ovea aukaistessa tai lenkillä, kun välillä seisahdutaan. Luvan antamiseen liitetään joku sana, kuten ”vapaa” tai ”ole hyvä.”

Liikuntaa ja aivotyötä

Nuoren ja malttamattoman koiran olisi saatava purkaa energiaansa eri tavoin. Riittävä liikunta on tärkeätä, mutta lisäksi tarvitaan aivotyötä. Kun koiralle annetaan tehtäviä, joissa se onnistuu, sen into mutta myös keskittymiskyky kasvavat.

Oivaltamisen hetket ovat kaikille tärkeitä ja palkitsevia! Nykyään koirille on tarjolla erilaisia pulmaleluja, mutta hyvää harjoitusta ovat myös etsintäleikit: jälkien nuuskiminen, herkkujen piilotukset tai omistajan itsensä etsiskely.