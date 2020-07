Kysyimme torin kuukausimarkkinoilla, missä menee mansikan hinnan kipuraja ja onko alkuperällä merkitystä

Kesä on parasta mansikka-aikaa. Viime viikon kuukausimarkkinoilla riitti vipinää ja vilskettä kaupankäyntiä unohtamatta.

Mansikoita myytiin neljässä kojussa. Hintavertailussa kaikilla oli tismalleen sama hinta mansikkalitraa mittarina käyttäen. Onko viisi euroa mansikkalitrasta kohtuuhinta?

– Viisi euroa on mielestäni hyvä hinta litrasta, sillä tuottajalle on myös jäätävä katetta, mutta kahdeksan euroa on jo kipuraja. Tuottajathan ovat luonnon ja sään armoilla joka kesä, tuumi markkinoilla ollut hämeenlinnalainen Heli Laurila .

Pikaisen kyselykierroksen perusteella useimmat olivat valmiita maksamaan mansikoista muutaman euron enemmän, mutta poikkeuksiakin löytyi.

– Viisi euroa on ehdoton kipuraja! Sitä enemmän en maksaisi, sanoi ryttyläläinen Erkki Pokkinen .

Kotimaisuus kynnyskysymys

Lähes kaikille mansikan alkuperällä on merkitystä.

– Mansikan on oltava suomalaista, sanoi hämeenlinnalainen Anne Sainio .

– Jos ei olisi kotimaista mansikkaa myytävänä, jäisivät mansikat ostamatta, Heli Laurila kertoi.

Suosimalla kotimaista mansikkaa, suositaan siinä samalla suomalaisia marjatiloja ja työvoimaa.

– Miksi pidetään yllä jatkuvaa keskustelua siitä, kummat marjanpoimijat ovat parempia, kotimaiset vai ulkomaiset. On turhaa verrata työntekijöitä toisiinsa. Jokainen työntekijä on töissä ja tekee kaikkensa. Eikö se riitä? Heli Laurila mietti.

Jokaisella työllä arvonsa

Nuorille on välittynyt kuva, että marjanpoiminta olisi ”paskahommaa”.

– Jos CV:ssä näkyy työ kuin työ, se on merkki työn tekemisen halusta, Heli Laurila pohti.

Hänen mielestään töitä ei pitäisi lokeroida iän mukaan. Ei siis ole niinkään merkitystä, onko kyseessä suomalainen, ulkomaalainen, nuori vai vanhempi työntekijällä, sillä samaa työtä tehdessä on jokaisen työ yhtä arvokasta.

– Pääasiahan on, että ihminen on töissä innokas, aktiivinen ja kiinnostunut työntekijä. Sehän on hyvä juttu tulevaisuuteen nähden, sillä kokemusta kertyy vain töitä tehdessä.