Lähetyskahvila Toivossa Turengissa on joka toinen torstai avoinna Keidas 30–50-vuotiaille – Seurakunnan kahvila on paikka rauhoittumiseen ja virkistäytymiseen

Janakkalan seurakunta muistaa tänä keväänä ikäryhmää, joka usein jää muussa vastaavassa toiminnassa vähemmälle huomiolle. Lähetyskahvila Toivossa Turengissa on 30–50-vuotiaille avoinna Keidas joka toinen torstai. Pastori Mari Ruuska ja lähetys- ja aikuistyönsihteeri Taija Kivistö vastaavat sen ohjelmasta.

– Mietimme, mikä voisi olla sellaista toimintaa, joka sopisi kaikille juuri tähän ikäryhmään kuuluville, elämäntilanteesta riippumatta. Etenkin sinkuille ja lapsettomille sopivaa toimintaa on ollut melko vähän. Syntyi ajatus Keitaasta. Ajattelimme tarjota paikan, johon voi tulla hetkeksi vain huokaisemaan ja rauhoittumaan, sillä elämä on hektistä työssä ja arjessa, Ruuska kertoo.

Joka toinen kerta jokin teema

Kahvilaillat alkoivat viime viikon torstaina. Teemana oli hemmottelu, ja kakkukahvin lisäksi kävijät saivat maistella muun muassa paikallisen marjatilan antimia sekä nauttia pienistä hyvän olon hemmotteluista.

– Ensimmäisellä kerralla mukana oli ihan mukavasti väkeä, ja lisää on odotettavissa. Tunnelma illassa oli hauska, rento ja yhteisöllinen. Paikalla on joka kerta myös seurakunnan työntekijä, jos joku haluaa jutella vaikka ahdistavasta maailmantilanteesta. Toisaalta Keidas voisi tarjota hetken taukoa niistäkin ajatuksista, Ruuska miettii.

Tulijoille on aina tarjolla kahvia ja vaihtelevasti lisukkeita. Joka toinen kerta tapaamisessa on jokin teema. Aiheina ovat muun muassa parisuhteen palikat ja kristillinen meditaatio. Joka toisella kerralla on ihan vain kahvila auki.

– Keitaaseen voi tulla tapaamaan muita ja juttelemaan, mutta voi myös istuskella ja viettää aikaa itsekseen. Täällä on myös kirjoja ja lehtiä luettavaksi, Ruuska kertoo.

Paikka rauhoittumiselle

Seurakunnalla ei ole aiemmin ollut 30–50-vuotiaille omaa kokoontumishetkeä. Tämä kevät on kokeilu, ja jos se otetaan hyvin vastaan, toiminta jatkuu syksyllä. Toivoon voivat Ruuskan mukaan tuolloin poiketa muutkin kuin Janakkalan seurakunnan jäsenet.

– Kaikki ovat tervetulleita. Emme kysy ovella, mistä ihminen tulee tai tarkista ikää. Ikähaarukka laitettiin sen takia, että kahvilan perimmäinen idea säilyy. Muun ikäisille on tarjolla omaa toimintaansa. Ajatuksena on myös se, että paikka on tarkoitettu rauhoittumiseen ja hengähtämiseen.

Keskuskuja 3:ssa sijaitseva Lähetyskahvila Toivo uusittiin sisältä hiljattain tehdyssä remontissa. Keitaassa voi viivähtää puolitoista tuntia, kello 17.30:stä 19:ään.