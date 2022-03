Lammilla Veteraanipuisto muistuttaa sodasta – Muistomerkin kivipaadet ovat olleet panssarivaunuesteinä Salpalinjassa

Lammin kirkon vieressä sijaitsee Veteraanipuisto, jota kyläläiset pitävät kesäaikaan siistinä talkoovoimin. Muistomerkin uskotaan kiinnostavan kävijöitä entistä enemmän nyt, kun Ukrainan tilanteen takia Suomenkin yli 80 vuoden takaiset kokemukset ovat nousseet taas pintaan.

Muistomerkki valmistui sodankäyneiden lammilaisten kunniaksi 28 vuotta sitten. Toimikunnan puheenjohtajana oli Hugo Hänninen ja sihteerinä Jaakko Rautavirta. Kokoonpanossa oli mukana myös Uljas Kiuru, joka teki mittavan työn koko Lammin muistomerkkien dokumentoinnissa.

Veteraanipuistolle paikka kunnan maalta

Rautavirta kertoo tulleensa valituksi muistomerkkitoimikuntaan rotaryklubin edustajana, sillä puuhaan haluttiin mukaan kunnan, seurakunnan ja reserviläisten lisäksi kansalaisjärjestöjä. Hän kokosi hankkeesta myös tietomapin, jonka hän luovutti sittemmin kunnantoimistoon säilytettäväksi. Mappi ehti olla jo jonkin aikaa hukassa, mutta nyt se on jälleen löytynyt kirjaston kaapista.

Veteraanipuisto sai paikan kirkkoaidan ulkopuolelta kunnan maalta, josta oli aiemmin purettu pois asuintalo. Kun puisto avattiin, kunta lupasi pitää huolta alueen siisteydestä.

Kivipaadet Salpalinjan panssarivaunuesteistä

Muistomerkkiä varten puuhamiehet kävivät valitsemassa kivipaadet Salpalinjan panssarivaunuesteestä, joka oli rakennettu talvisodan jälkeen Virolahdelta Savukoskelle.

– Idea kivien tuonnista oli Laaksosen. Myöhemmin hän ideoi myös Tuulosen lähellä olevan Vapauden hinta -muistomerkin. Itse olin siinäkin toimikunnassa mukana, Rautavirta kertoo.

Kivien etupuolelle on kiinnitettynä laattoja, joissa on nimettynä lammilaisten taistelupaikat. Lammilaisia veteraaneja ja lottia on elossa vielä muutama.

Veteraanipuistoon teki kunniakäynnin myös Adolf Ehrnrooth vaimonsa kanssa kesällä 1994. Hän laski muistomerkille seppeleen.

Laatta Turvantalon seinässä

Alun perin muistomerkki olisi haluttu sijoittaa Turvantalon edustalle. Paikka oli etenkin veteraanien toiveena, sillä talon pihalta miehet suuntasivat aikoinaan kohti rintamaa. Piha-alue todettiin kuitenkin tarkoitukseen liian ahtaaksi. Toiveen täyttymättömyys kompensoitiin niin, että asia mainitaan Turvantalon seinään kiinnitetyssä laatassa: ”Tältä paikalta Lammin miehet lähtivät sotaan 1939–45.”

Veteraanipuisto Sijainti: Lammin kirkon eteläpuolella tuhannen ne tuhannen neliön kokoisella alueella. Puistosuunnitelman teki Vilho E. Raatikainen ja muistomerkin suunnitteli Kaarlo J. Laaksonen. Paljastettiin veteraanipäivänä 1994. Koostuu neljästä panssariestekivestä, joilla kullakin on oma merkityksensä. Vuonna 2004 muistomerkin taakse pystytettiin viisi paasikiveä, joissa on kaikkien 163 lammilaisen kaatuneen tiedot.