Lapset ovat rikkoneet karanteenia – Ylimielinen asenne kertoo siitä, etteivät vanhemmat uskalla asettaa lapselleen rajoja

Tartuntojen ilmaantuvuus on lähtenyt jälleen nousuun Kanta-Hämeessä, kun rajoituksia on poistettu. Pandemiaryhmä antaa suosituksia kevään juhlien osalta toukokuun puolenvälin tienoilla.

Karanteeniin määrätyt koululaiset ovat rikkoneet viranomaisten antamia määräyksiä Hämeenlinnassa.

Tartuntatautiviranomaisten tietoon on tullut useita karanteenirikkomuksia. Hämeenlinnan opetustoimi tiedotti perjantaina aamupäivällä huoltajia ja muistutti siitä, että heidän vastuullaan on valvoa kouluikäisten lasten liikkumista karanteenin aikana.

Tiedotteen mukaan karanteeniin asetetut nuoret ovat tavanneet toisiaan ja myös muita ihmisiä kodin ulkopuolella.

– Karanteenissa ei saa tavata oman perheen ulkopuolisia ihmisiä lainkaan, avosairaanhoidon ylilääkäri Outi Hämäläinen ja opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä toteavat tiedotteessa.

Karanteeni on tartuntatautilain alainen toimenpide, josta voidaan määrätä sakkoja tai jopa vankeutta.

Opetustoimen ja terveydenhuollon viranomaisten yhteisessä Wilman kautta huoltajille lähetetyssä tiedotteessa todetaan, että jatkossa vastaavista ollaan yhteydessä poliisiin.

Valtaosa tartunnoista jäljitetty

Maanantaina Kanta-Hämeessä todettiin vain yksi uusi koronavirustartunta. Tapaus on Hämeenlinnan seudulta ja se liittyy jo aiemmin tunnettuun tartuntaketjuun.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on maakunnassa noussut huhti-toukokuun vaihteessa noin 56 tapaukseen 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajanjaksolla. Aiemmin huhtikuussa luku oli noin 30, mutta viime viikkojen tartunnat ovat nostaneet sitä.

Ilmaantuvuusluku on samaa luokkaa kuin Pirkanmaalla. Muissa Kanta-Hämettä ympäröivissä maakunnissa ilmaantuvuusluku on korkeammalla: Varsinais-Suomessa 81,2, Päijät-Hämeessä 87,3 ja Uudellamaalla 91,5. THL:n luvut ovat maanantailta.

Sairaanhoitopiirin mukaan Fimlabissa tehdyistä testeistä noin 2,4 prosenttia on ollut covid-19-positiivisia.

Valtaosa uusista tartunnoista on saatu jäljitettyä ja epäselväksi on jäänyt vain yhdeksän prosenttia tartuntaketjuista. 18 prosenttia sairastumisista on tapahtunut karanteenissa ollessa.

Fimlabissa tehtiin viime viikolla 17 noin 1800 testiä ja viive testituloksen saamisessa on ollut 1-2 vuorokautta.

Neljä potilasta hoidossa

Kanta-Hämeen keskussairaalassa oli tiistaina hoidossa neljä COVID-19-potilasta. Heistä yksikään ei ollut tehohoidon tarpeessa. Maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli hoidossa kaksi koronapotilasta.

Kanta-Hämeessä on epidemian aikana menehtynyt COVID-19-tautiin 19 ihmistä.

– Tilastoon on viime aikoina lisätty yksi henkilö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo Twitterissä.