Lapsuus kahden maailman välissä

Näkemiin Neuvostoliitto Ohjaaja Lauri Randla Pääosissa Niklas Kouzmitchev, Nika Savolainen, Pääru Oja, Tõnu Oja, Elene Baratašvili, Ülle Kaljuste, Jekaterina Novosjolova

Inkerinsuomalaisen Lauri Randlan esikoisohjaus Näkemiin Neuvostoliitto on raikas ja hauska kuvaus Viron itsenäistymisestä pienen pojan silmin. Randla on syntynyt Virossa inkeriläiseen perheeseen vuonna 1981, ja viettänyt lapsuutensa suljetussa Sillamäen kaupungissa. Näkemiin Neuvostoliitto perustuu hänen omiin kokemuksiinsa.

Johannes Tarkkinen ( Niklas Kouzmitchev ) on kahden maailman välissä. Tallinna ja länsi houkuttelevat opiskelijaäitiä ( Nika Savolainen ), isoäiti on puolestaan neuvostohenkinen ( Ülle Kaljuste ). Koko perhe saa äidin vuoksi lähtöpassit suljetusta Leningrad-3-kaupungista ja muuttaa Tallinnaan. Alkuun Johannes on koulun kiusatuin, mutta kun Suomeen töihin siirtynyt äiti tuo banaaneja ja Dumleja, on Johannes sankari. Samoihin aikoihin syntyy ensirakkaus tšetšeenityttö Veraan ( Elene Baratashvili ).

Elokuvan soundtrackilla soi ajan musiikki punkista neuvostoiskelmään. Lauri Randla tietää mistä on käsikirjoittanut ja ohjannut elokuvan, rankat asiat hän on kääntänyt onnistuneesti komediaksi. Elokuvan pieni kotikutoisuus tuo sopivan sympaattisen lisän.

* * * *