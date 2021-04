Lasten- ja nuortenkirjailijat tempaisevat netissä – Hanna van der Steen ideoi virtuaalisen kirjallisuussivuston, jonka tarkoitus on innostaa nuoria lukemaan

Lasten- ja nuortenkirjailija Hanna van der Steen sai idean nuorille tarkoitetusta sivustosta nähtyään alkuvuodesta Twitterissä tiedotteen virtuaalisesta lasten ja nuorten kirjallisuusfestivaalista.

– Ajattelin, että tämä on hyvä juttu, miksen itsekin voisi järjestää jotain virtuaalista, hämeenlinnalainen kertoo.

LanttuLit-sivusto julkistettiin virallisesti nyt tällä viikolla 14, joka on valtakunnallinen Lukuviikko.

– Lapset ja nuoret lukevat vähän, mikä on ongelma. Haluamme nyt korona-aikanakin välittää heille viestiä lukemisen ilosta.

Kirjailijoilta esittelyvideot

Sivusto on koottu talkootyönä. Hanna van der Steen laittoi kustantajalleen Karistolle pyynnön kertoa ideasta muille kirjailijoille. Kaksikymmentäviisi ilmoittautui heti mukaan.

– Pidimme Teams-palaverin, kuinka sivuston sisältö kannattaisi toteuttaa. Koska kuvat ja videot puhuttelevat nuoria eniten, ajattelimme, että videotallenne olisi paras toteutustapa, hankkeen projektipäälliköksi ryhtynyt van der Steen sanoo.

Sisältö hahmottui nopeasti. Sivustolle on koottu videotallenteita, joilla lasten- ja nuortenkirjailijat kertovat työstään ja vastaavat heille usein esitettyihin kysymyksiin.

Sivusto on koottu puhtaasti kirjailijoiden ja kuvittajien lähtökohdista.

– Tämä ei ole kaupallinen sivusto. Tärkeintä on vapaus. Sivustolla saa näkyä kirjailijoiden koko tuotanto myös muilta kustantamoilta.

Tempaukselle tilausta

Korona-aika on osaltaan vaikuttanut siihen, että tempaukselle oli tarvetta.

– Nyt on ollut hirveän vähän tilaisuuksia tuoda lasten- ja nuortenkirjallisuutta esiin. Kirjailijoille vuoropuhelu lukijoiden kanssa on olennaista, van der Steen pohtii.

Kirjailijat saavat myös näkyvyyttä tasavertaisesti.

– Tämä lisää yhteisöllisyyttä ja on ammatillisesti tosi kiva hyvän mielen luoja.

Inspiraatiota nuorille

Kirjailijat haluavat sivuston avulla antaa oman panoksensa lasten ja nuorten lukuinnon kasvattamiseen. Lapsi voi tutustua sisältöön yksin tai aikuisen kanssa.

Ajatuksena on, että sisältö inspiroisi kirjallisuuden pariin, ja jopa kirjoittamiseen.

– Sivustolla on myös tehtäviä, joita esimerkiksi opettajat ja varhaiskasvattajat sekä sanataideammattilaiset ja kirjastovirkailijat voivat hyödyntää.

Jatkossa lisää sisältöä

LanttuLit-sivuston on tarkoitus jäädä pysyväksi ja sen sisältöä tullaan kasvattamaan ja päivittämään.

Alkuun tavoitteena on saada sivuille videot ainakin jo mukaan lupautuneilta 25 kirjailijalta. Mukana on lisäksi kuvittajia ja toiveissa on saada videot myös kirjastovirkailijalta, kääntäjältä ja äänikirja-ammattilaiselta.

– Jos lapsilla ja nuorilla on ideoita, niitä saa vinkata.

Hanna van der Steen lisää, että kaikilla tekijöillä on ollut projektissa suuri into ja hyvä tahto.

– Tarkoitus ei ole saada ketään ostamaan mitään vaan innostaa lukemaan.