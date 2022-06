Lasten Taikahuilussa riittää vauhtia ja kuplivaa huumoria – Iittalan musiikkijuhlilla kuullaan Voice of Finland -voittajaa ja tutustutaan sveitsiläiseen mestariin

Kuusi vuotta sitten paikallisin voimin pystyyn polkaistut Iittalan musiikkijuhlat tuovat taas yleisölle monipuolista taidemusiikkia ja tänä kesänä myös ilman rajoituksia.

– Sinnittelimme läpi kahden koronavuoden, ja olen siitä hyvin ylpeä. Viime vuonna meillä oli myös striimikonsertteja, joille saimme mukavasti kuulijoita. Festivaali on pienelle, mutta pippuriselle järjestäjien porukallemme tärkeä asia ja kesän kohokohta, taiteellinen johtaja Tuomas Nikkanen sanoo.

Klassista ja kevyempää

Musiikkijuhlien avajaispäivänä perjantaina 17. kesäkuuta esiintyy vuoden 2021 Voice of Finland -voittaja Kalle Virtanen yhdessä puolisonsa, pianisti Stefanie Tuurnan kanssa.

Virtanen on kuulunut Iittalan vakioesiintyjiin jo vuodesta 2018, jolloin hän tulkitsi Toivo Kuulan roolissa kamarioopperassa Yllätä ikuinen virta. Kokoillan väliajallisen Klassista ja klassikoita -konsertin alkupuolella kuullaan lied-musiikkia myöhäisromanttisilta mestareilta Richard Straussilta ja Gabriel Faurélta sekä heidän suomalaiselta aikalaiseltaan Oskar Merikannolta.

Ohjelman toinen puoli rakentuu kevyemmän musiikin klassikoista , joiden joukossa on myös Voice of Finlandista tuttuja kappaleita.

Tämän päivän lapsille

Lauantaina 18. kesäkuuta luvassa on kaksi näytöstä Suomen Kansallisoopperan Miniooppera Taikahuilusta.

Juhani Koiviston ohjauksessa, suomennoksessa ja sovituksessa Mozartin rakastettu teos on tiivistetty koko perheelle sopivaksi puolen tunnin esitykseksi.

– Mozartin klassikko on modernisoitu tämän päivän lasten makuun. Minioopperassa on paljon heille sopivaa huumoria, mutta rivien välistä löytyy hauskoja heittoja myös aikuisille kuulijoille, Nikkanen lupaa.

Minioopperassa laulavat sopraano Johanna Isokoski ja baritoni Jussi Vänttinen esittävät kuutta eri roolia. Heitä säestävät Otto Kentala kitarassa ja Martta Jämsä huilussa.

– Musiikki on ehtaa Mozartia, eli mukana ovat kaikki tutut aariat, jotka ovat klassisen musiikin hittibiisejä.

Unohdettu säveltaituri

Festivaalin päätöspäivän teemakonsertti 19. kesäkuuta nostaa esiin sveitsiläisen säveltäjän Paul Juonin, jonka syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta.

Konsertti koostuu Juonin piano- sekä kamarimusiikista ja esiintyjinä ovat pianisti Tuomas Nikkanen, sopraano Riitta Muikku-Piirainen sekä Odysseus-jousikvartetti.

– Juon oli Yrjö Kilpisen ja Heino Kasken sävellysopettaja. Hänen tuotantoonsa tutustuminen oli ilahduttava yllätys. Juon oli todellinen mestari, jonka musiikki on persoonallista sekä värikästä ja teoksissa on myös omalaatuista huumoria, Nikkanen kuvailee.

Taiteellinen johtaja odottaa lähestyviä musiikkijuhlia innolla.

– On hienoa tuoda taidemusiikkia ihmisille. Festivaali on kuin oma lapsi, jota on huolella hoivattu ja nyt sen oma profiilikin on alkanut erottua.