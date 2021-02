Hevostyttö ei halua nelijalkaisista eroon edes töissä – Uusi aluevaltaus on eläinhieronta

Toista ammattia itselleen opiskeleva Laura Mäki-Kolehmainen ilmoitti äskettäin, että hän tarjoaa opiskeluunsa liittyen kehonhuoltoa hevosille. Hän on suuntaamassa sosiaalialalta takaisin eläinten pariin. Jo lapsuudessaan ja nuoruudessaan Hauholla hän oli hevostyttö.

Opinnot Kauhajoen evankelisessa opistossa ovat nyt loppusuoralla.

– Hain koulutukseen, kun ajattelin, että niin saisin ainakin omat hevoseni hierottua. Jotenkin tämä veikin mennessään, ja olen jo katsellut jatkokoulutuksiakin. Opiskelijahierontaa laitoin tarjolle siinäkin mielessä, että voin kartoittaa, kuinka paljon on kysyntää ja tulisiko tästä minun uusi työni, hän kertoo.

Eläimet sydäntä lähellä

Nuorena Mäki-Kolehmainen muistaa ajatelleensa, että hän ei halua työkseen olla hevosten kanssa tekemisissä. Hän lähtikin sosiaali- ja terveysalalle päihdetyöntekijäksi ja myöhemmin päiväkodin vetäjäksi.

– Kokeilin yrittäjyyttäkin Hämeenlinnassa, ja minulla oli oma päiväkoti Voutilassa. Se sulki ovensa 2019 lopulla, ja jo silloin tiesin, että haluan vaihtaa alaa. Eläimet ovat lähellä sydäntäni. Kotoani löytyy hevosten lisäksi marsua, kania, kissaa, koiraa, hän kertoo.

Muutaman hierontakeikan Mäki-Kolehmainen on jo ehtinyt tehdä. Hän uskoo, että alalla on markkinarakoa, sillä Hämeenlinnan seudulla on paljon ratsuja ja ravihevosia.

– Kaikki haluavat pitää hevosensa hyvässä kunnossa. Hyviä hierojiakin alueella on. En ole kuullut heistä muuta kuin hyvää, ja itsellänikin on heistä kokemuksia.

Hieronnasta apua moneen

Hevosten hieronta auttaa Mäki-Kolehmaisen mukaan monenlaiseen asiaan. Kaikessa harrastamisessa eläimen lihashuolto on tärkeää; se parantaa suoritusta ja ehkäisee vammojen syntymistä.

– Kun hevosta hieroo, sen kropasta pystyy löytämään ongelmakohtia, joita voi ottaa huomioon mietittäessä sille hyviä harjoituksia. Hevoselle se on myös nautinto se, kun aineenvaihdunta paranee ja hermosto rentoutuu. Vaikka on jumeja ja kipeitäkin kohtia, vaikutukset ovat pelkästään positiivisia. Sellainenkin hevonen, joka ei ensin anna hieroa, tottuu siihen kyllä, hän selvittää.

Käsittely korvista häntään

Mäki-Kolehmainen toivoo, että hänen tulevat asiakkaansa löytyisivät Hämeenlinnan, Lahden tai Tampereen seudulta.

– Paikalliset ovatkin jo palvelun kiitettävästi löytäneet, mutta olen valmis lähtemään hierontareissuille vähän kauemmaksikin. Periaatteessa koko Suomi on avoinna. Pääkaupunkiseudulle on hyvät kulkuyhteydet, joten jos vain siltä suunnalta löytyisi useampi hierottava samalle päivälle, hän pohtii.

Hevosta hierotaan yleensä noin tunnin verran, mutta Mäki-Kolehmaisella siihen kuluu hieman enemmän aikaa, kun hän dokumentoi käsittelyn opintoihinsa.

– Haluan myös nähdä hevosen liikkeessä, ja käyn sen käsin läpi korvista häntään.