Laurinmäen joulunavaus tuo lauantaina valoa ja tulta pimeään – Valoshowta voi ihailla vielä sunnuntainakin

Janakkalan joulukausi avataan jälleen Laurinmäellä lauantaina. Tänä vuonna tapahtuma tuo kirjaimellisesti valoa tullessaan.

Hämärän tullen syttyy näyttävä, Torvisen Showtekniikan rakentama iltavalaistus pääkohteinaan Vähä-Kurjen torppa, tuulimylly ja Keltainen talo. Valaistusta voi saapua ihailemaan myös lauantain tapahtuman jälkeen puoleen yöhön ja sunnuntai-iltana 22.11. kello 23 saakka.

Valoa tuo myös Belenos Group of Artsin tulishow, jossa käsintehtyjen asujen kultakimalteiset yksityiskohdat yhdessä tulen ja musiikin kanssa luovat katsojile unohtumattoman elämyksen. Tulishow nähdään lauantaina tapahtuman päätteeksi kello 16 pellolla, tuulimyllyn takana, jossa yleisö pääsee levittäytymään laajalle alueelle.

Joulutorilta lohisoppaa ja lahjaideoita

Runsaalta joulutorilta löytyy tuttuun tapaan monipuolisia lahjaideoita ja jouluisia herkkuja. Lapsille on ongintaa ja itse joulupukki tietenkin kiertelee ostoksilla. Osalla joulutorin myyjistä on korttikoneet mukana, mutta käteistäkin on hyvä varata matkaan.

Keltaisella talolla on tarjolla lohisoppaa ja kasviskeittoa, sekä kahvia ja leivonnaisia joita on mahdollista nauttia myös pihapöydissä. Samalla voi ihailla Janakkalan nimikkosukkakilpailuun saapuneita upeita sukkapareja ja äänestää suosikkiaan. Äänestää voi myös Janakkalan kunnan verkkosivuilla.

Väljästi ja ulkotiloissa

Koronatilanteen vuoksi tänä vuonna kaikki myyntipisteet ovat ulkona ja museorakennukset ovat suljettuina. Tapahtuma-aikaa on pidennetty tunnilla ruuhkien välttämiseksi eikä perinteistä, lapsia tiiviiseen rykelmään museon pihalle kokoavaa esitystä ole.

Myyjät sijoitetaan alueelle väljästi ja jokaisen kävijän toivotaan huolehtivan myös itse turvavälien säilymisestä. Sekä kävijöille että myyjille suositellaan kasvomaskeja tai -visiirejä, ja jokaisen toivotaan tulevan paikalle vain terveenä. Tapahtumassa on liikenteenohjaus.

Joulunavaus Laurinmäellä (Hakoistentie 371) lauantaina 21.11. kello 12–16.