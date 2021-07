Lauttasaunassa saa löylyt Vanajan laineilla – Hämeenlinnan maisemia voi ihailla vaikka porealtaasta

Oriveteläisen maanviljelijän ja mökkivuokraajan Jukka Oksalan lauttasauna M/S Vanaja seilaa Vanajaveden reitillä toista kesää.

Hämeenlinnan satamassa seisovan lautan ruorissa on toistakymmentä vuotta kauppa-aluksilla työskennellyt Mikael Haanpää. Risteilyt aloitettiin 11. kesäkuuta.

– Kun on ollut paljon merillä, tämä on ihan erilaista hommaa ja tosi mukavaa. Tykkään höpöttää asiakkaiden kanssa, ja päivät kuluvat kuin siivillä, lautturi tuumaa.

Kännykät laulavat

Lautalle mahtuu 12 henkeä ja risteilyn peruspaketti kestää kolme tuntia.

– Rantakasinon rannasta lähdetään hissun kissun kohti Aulankoa, josta etsitään rauhallinen poukama ankkuroitumista varten. Siellä voi saunoa ja uida järvessä, grillailla tai rentoutua yläkannen porealtaassa. Haanpää kertoo.

Puulämmitteiseen saunaan tai poreisiin voi toki matkan aikana hypätä milloin tahansa.

– Risteilyllä näkee hyvin Hämeenlinnaa ja se tuntuu olevan ihmisille tärkeätä. Kännykkäkamerat laulavat koko ajan ja maisemissa riittää kiinnostavia kohteita sekä luonnon kauneutta.

Elämyksen meininki

Asiakkaina on ollut kaveriporukoita, yrityksiä, perheitä ja synttärivieraita. Lautalla ei ole tarjoiluja, mutta grilli on tarvittaessa kuumana. Jokainen vuokraaja ottaa mukaansa omat eväät. Sisätiloissa on ruokapöytä, jääkaappi ja kahvinkeitin.

– Hienoa näissä risteilyissä on, ettei kenelläkään ole kiire. Lautalla on aina hyvän lomareissun ja elämyksen meininki, puolisoaan välillä ”narutyttönä” auttava Anni Almi sanoo.

Lauttasaunan varauskalenteri on nettisivulla ms-vanaja.fi ja risteilyjä voidaan sopimuksen mukaan tehdä viikon jokaisena päivänä.