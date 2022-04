Leevi and the Leavings -musiikkikomedia tulossa kesäksi Hauholle

Hauhon kesäteatteri aktivoituu jälleen kahden koronavuoden hiljaiselon jälkeen.

Teatterin uusi esityspaikka on Vähäjärven lomakodin rantamaisemissa. Tulevana kesänä siellä nähdään Markku Hyvösen kirjoittama musiikkikomedia Pohjoisen taivaan alla. Esityksen ohjaa Pekka Verho ja musiikkina kuullaan Leevi and the Leavingsin tunnetuksi tekemää musiikkia.

Esityksen ensi-ilta on torstaina 30. kesäkuuta ja esitykset jatkuvat 17. heinäkuuta saakka.

Tarinassa valmistellaan ja vietetään häitä maalaismaisemissa. Koolla ovat ystävät ja sukulaiset. Ilmassa on rakkautta ja sen puutetta sekä menneisyydestä esiin nousevia kipeitäkin asioita, jotka sekoittavat juhlaa ja juhlijoita.

Kesäteatteri lupaa tiedotteessaan, että kesällä nähdään elämänmakuista musiikkiteatteria. Teoksen alkuperäinen käsikirjoitus on tehty nimellä Aina oon veljeä toivonu, mutta nimeä muutettiin, kun päädyttiin käyttämään tarinan tukena ja syventäjänä Leevi and the Leavings -yhtyeen musiikkia.

Mukana on kaikille tuttuja hittejä, mutta myös vähemmän kuultuja kappaleita. Monet laulut saavat myös uuden ilmeen naisen laulamana ja duettoina.

Näyttelijät ovat pääosin aiemmilta vuosilta tuttua kokenutta joukkoa. Muutaman paluumuuttajan ohella mukaan on saatu uusiakin harrastajia. Mukana on jälleen myös Birdy Skirdy -yhtye hivenen vahvistettuna.

Esityksen tuottajana toimii Lautsian kartanoteatteriyhdistys yhteistyökumppaneinaan Vähäjärven Lomakoti, Lautsian kyläyhdistys ja Vanajaveden opisto, jonka kurssina esityksen harjoittelu aloitettiin jo keväällä 2020.

Uudeksi yhteistyökumppaniksi valikoitunut Vähäjärven Lomakoti tarjoaa sujuvat oheispalvelut myös ruokatarjoilun ja majoituksen myötä.