Leevi and the Leavingsin tahdissa jalkansakin murtanut suosikkinäyttelijä palaa Hämeenlinnaan – Upeaääninen Jani Koskinen esiintyy kesäteatterin musiikkikomediassa

Jani Koskinen on tulevana suvena tuttujen biisien parissa Kaupunginpuistossa. Tamperelainen näyttelijä ja laulaja esiintyy Hämeenlinnan Uuden Kesäteatterin musiikkikomediassa Mitä kuuluu Marja-Leena?, jossa soivat Leevi and the Leavingsin hittikappaleet.

Koskinen näytteli vuosina 2005–2014 Hämeenlinnan Teatterissa, jonka Teuvo-musikaali perustui saman yhtyeen tuotantoon. Esitys jäi lähtemättömästi hänen mieleensä erityisesti yhdestä syystä.

– Pohjeluuni murtui omaisten ennakkonäytöksessä. Työnsin Tuukka Huttusta sairaalasängyssä buutsit jalassa, ja jotenkin se jalka tökkäsi betoniin ja muljahti, Koskinen muistelee.

Mies vietiin ambulanssilla sairaalaan ja kevät oli sillä taputeltu. Lasse Sandberg paikkasi yhden yön pänttäyksellä Teuvon parhaan ystävän roolin ensi-illassa ja kevätkaudella 2006 tehtävässä esiintyi Joni Leponiemi.

– Onneksi esitys jatkui syksyllä, ja minäkin pääsin hyppäämään mukaan.

Aikamoista hulluttelua

Musiikkikomedia Mitä kuuluu, Marja-Leena? on road movie -henkinen kertomus nuhjuiseen arkeensa kyllästyneestä virkamiehestä, joka lähtee etsimään nuoruuden ihastustaan halki kesäisen Suomen. Koskinen nähdään päähenkilön vanhan koulukaverin roolissa.

– Näytelmässä tapahtuu paljon. Siinä on aikamoista hulluttelua ja jopa absurdeja juonenkäänteitä. Musiikki on aivan ensiluokkaista, meillä on loistava kapellimestari Tuomas Kesälä ja hieno live-bändi.

Tarinan päähenkilöä esittää Janne Raudaskoski. Muissa rooleissa nähdään Annika Eklund, Saara Lehtonen ja Ilkka Merivaara.

Lauluntekijän neroutta

Koskisen suhde Leevi and the Leavingsin musiikkiin on vuosien varrella vahvistunut entisestään.

– Nyt näin kypsemmässä iässä Gösta Sundqvistin tekstit ovat aivan eri tavalla koskettavia. Elämänkokemusten myötä niistä on avautunut uusia nyansseja, joiden kautta ymmärtää lauluntekijän neroutta vielä paremmin ja syvemmin, Koskinen pohtii.

Näyttelijä hehkuttaa myös kesän alussa Kaupunginpuiston kokoontuvaa työryhmää.

– Tällä porukalla saadaan luotua positiivinen työilmapiiri. Kun ikää tulee enemmän, sitä haluaa nauttia teatterin tekemisestä. Sillä tavalla saadaan myös yleisölle paras mahdollinen esitys.

Kihelmöivät tunnelmat

Paluu Hämeenlinnaan tuntuu Koskisesta kihelmöivältä. Hänellä on kaupungissa paljon ystäviä, mutta myös ihailijoita. Koskinen palkittiin Teatterikerhon Aku-patsaalla vuonna 2014.

– Odotan kesää todella paljon, minulla on Hämeenlinnasta paljon mukavia muistoja, ja tuntui, että yleisökin otti minut siellä omakseen.

Mitä kuuluu, Marja-Leena? 29.6.–13.8. Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa, www.hukteatteri.fi.