Lempi-koira ja lempeät löylyt jäävät mieleen – Iittalalaisen Guesthouse Solbackan vieraat haluavat tulla uudestaankin tapaamaan talon lemmikkejä.

Lempi-koira työntää ystävällisen nenänsä ovenraosta jo, ennen kuin tulija ehtii nousta ylös autosta Guesthouse Solbackan pihassa. Rauha-kissa kuikuilee sivummalla.

Lempeät eläimet ovat hurmanneet kaikki, jotka ovat majoittuneet Tuula ja Veli-Pekka Haikkolan pihapiiriin kuuluvassa majatalossa, ja moni on halunnut tulla tapaamaan niitä uudestaan. Vierailla on usein myös omia karvakavereita mukanaan.

Seisakkeen vieressä

Eniten Haikkolat saavat kiitosta juuri lemmikkiystävällisyydestä ja myös lempeitä löylyjä tarjoavasta saunasta, joka lämpiää puilla.

Kehuvia terveisiä on kirjoitettuna vieraskirjan täydeltä, ja varauksia on tullut ihan sen takia, että ihmiset ovat halunneet tulla katsomaan koiraa ja saunomaan.

– Lempi on ihan markkinointipäällikkö. Myös talon sijainti on hyvä aivan Iittalan junaseisakkeen vieressä. Kesäkaudella käy paljon junalla tulevia ja pyöräilijöitä. Yksi ryhmä, jota käy paljon, ovat urheilevat perheet. Joko aikuiset tai lapset harrastavat jotakin lajia, esimerkiksi suunnistusta, hiihtoa, ralleja, frisbeegolfia, he kertovat.

Rauha on taattu

Haikkolan uusperhe muutti Iittalaan keväällä 2019, kun he löysivät etsimänsä vanhan talon, jossa voisi harjoittaa majoitustoimintaa. Tuula tuli Etelä-Pohjanmaalta ja Veli-Pekka Lahdesta.

He remontoivat kuntosalina olleen piharakennuksen asuinkäyttöön. Ensin he majoittivat vieraita päätalossa, mutta totesivat heti kohta, että niin vieraat kuin he itsekin haluavat enemmän omaa rauhaa.

– Aloitimme juuri ennen korona-aikaa tammikuussa 2020. Alkuun tilauksia peruttiin, mutta sitten huomasimme, että ihmiset etsivät paikkaa, joissa voi viettää aikaa yksityisesti. Meidän asiakkaamme tulevat rauhoittumaan pois ruuhkasta ja stressistä, nauttimaan ulkoilureiteistä ja Iittalan palveluista. Täällä rauha on taattu, ja vieraat voivat olla kuin kotonaan.

Lasitehtaan historiaa

Solbacka on osa Iittalan ja lasitehtaan historiaa. Piharakennuksen sauna on ollut aikoinaan tehtaan vierassaunana.

– Tavallaan tämä on ollut vieraiden kestitsemispaikka jo aiemmin. Siitä saa aina kävijöille jutunjuurta, Haikkolat sanovat.

Nyt Solbackassa on majoittujia ympäri vuoden, työporukoita, ystäväporukoita, perheitä. Lähimmät ovat tulleet Parolasta ja Iittalasta, kauimmaiset Japanista ja Yhdysvalloista.

Parhaillaan nettisivuilla markkinoidaan taloa jääkiekon MM-kisoihin tuleville paikkana, joka on hyvien yhteyksien päässä Tampereelta.

Wanha Virkailija

Vierastalon pitäminen tuo Haikkoloiden mukaan rikkautta heidän sosiaaliseen elämäänsä. Kävijät taas tuntevat olonsa turvalliseksi, kun omistajaperhe asuu vieressä, mutta silti he voivat pitää oman yksityisyyden.

Pariskunta on mieltynyt majoitushommiin niin paljon, että he ostivat toisenkin omakotitalon noin kilometrin päästä. Sitä he remontoivat parhaillaan Wanhaksi Virkailijaksi, joka on valmistuessaan yritysmuotoinen 120 neliön maalaishuvila.

– Useamman kerran on tullut vastaan tilanne, että kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet Solbackaan. Iittalassa ei selvästi ole tarpeeksi majoitusta. Wanhassa Virkailijassa vieraat saavat koko omakotitalon ja ison puutarhan käyttöönsä. Byrokratia on kuitenkin hidasta, nyt odotamme rakennuslupaa. Toiveikkaita olemme, että talo olisi syksyllä valmis.

Riksapalvelu kesällä

Lasimäkeen ja muihin kyläläisiin Haikkolat ovat ehtineet luoda hyvät suhteet.

– Myös omaan yritykseeni liittyen olen jo saanut asiakkaita Iittalasta. Myymme ammatti- ja mainostekstiilejä sekä liikelahjoja.

Muutenkin ihmisten kanssa on ollut helppo tulla toimeen.

– Monet varoittelivat hämäläisten hitaudesta ja varauksellisuudesta, mutta en ole sellaista huomannut, Tuula Haikkola hymyilee.

Viime kesän lopulla Haikkolat ryhtyivät tarjoamaan riksapalvelua Iittalassa. Sillä hurautellaan muun muassa Lasimäelle, Kalvolan kirkolle ja tilauksesta erilaisiin tapahtumiin.