Lentopallon parissa on kullanarvoisia puurtajia – Otteluiden järjestäminen onnistuu kymmenien talkoolaisten ansiosta

Hämeenlinnan Lentopallokerhon jokaisessa mestaruussarjan ottelussa on ahertamassa noin 40 vapaaehtoista. Heidän joukkoonsa kuuluvat lähes kymmenen vuotta viestintää hoitanut Jouko Uschanoff ja viidettä vuotta lipunmyynnistä vastaava Kaarina Kiuru .

Uschanoff on tehnyt otteluiden eteen kaikkea muutakin kuin tiedotusta, muun muassa joukkueenjohtajan hommia. Nykyisin hän päivittää seuran nettisivuille pelien kulkua ja haastattelee jälkeenpäin valmentajia ja pelaajia. Hän myös kyyditsee pelaajia lentoaseman ja Hämeenlinnan välillä ja lyhyet vieraspelimatkat sekä vastaa ottelun parhaan pelaajan valinnasta.

– Tämä on mielenkiintoinen ja antoisa harrastus. Saan olla tekemisissä huippu-urheilijoiden kanssa ja mukana kansainvälisessä toiminnassa. Joukkueessa on italialaiset valmentajat ja ulkomaalaisia pelaajia. Tytöt myös kyselevät minulta asioita Hämeenlinnasta, ja joskus he purkavat sydäntäänkin, hän kertoo.

General support -mummo

Kun Kaarina Kiuru jäi Fiskarsin henkilöstöhallinnosta eläkkeelle, hän halusi itselleen jotain uutta tekemistä, muutakin kuin kotiharrastuksia. Hän oli tuolloin jo mukana autourheilun parissa, ja siellä kaverit houkuttelivat hänet lentopallon tukijoukkoihin.

– En ole koskaan pelannut enkä ollut edes seurannut lentopalloa, mutta minut otettiin hyvin vastaan. Olen tietynlainen general support -mummo. Talkootyö antaa ajankulua ja viihdytystä ja siinä saa olla mukavien tyyppien kanssa tekemisissä. Hallilla on iltaisin aina kuunneltavaa ja katsottavaa, ja siellä saa seuraa ja uusia tuttavuuksia, hän iloitsee.

Lipunmyynnin vastuiden lisäksi Kiurukin kuljettaa liigapelaajia otteluihin muualle ja tarvittaessa sairaalareissuille. Lisäksi hän antaa panoksensa kausikortti- ja fanituoteasioihin. Junnupuolella hän hoitaa kirjanpitoa, maksuliikennettä ja jäsenjuttuja. Äskettäin hän juuri lajitteli sata junnujen pelipaitaa ja vei ne painatukseen.

Muiden talkoolaisten tapaan Kiuru kaipaa lisävoimia otteluiden talkooväkeen. Hänen mukaansa siellä kyllä pärjää hyvin, vaikkei tuntisi lajia sen kummemmin.

Peli on kaunista katsottavaa

Helsingistä Hämeenlinnaan kolme vuotta sitten muuttanut Eila Saunamäki syttyi Loimua-areenassa heti ensimmäisessä naisten lentopallopelissään lajin ystäväksi. Tosin hänellä oli hieman pohjaa, sillä hän on kotoisin Kokkolasta, joka on tunnettu lentopallon perinteistään.

Business Finlandin viestinnässä työskentelevä Saunamäki on nyt on lupautunut mukaan myös HLPK:n otteluiden talkooväeksi, lähinnä viestinnän puolelle. Hän seuraa pelejä mielellään ja sanoo olevansa jo vankkumaton joukkueen kannattaja.

– Pidän lentopallon luonteesta. Yksittäisten pelaajien suorituksia pystyy seuraamaan hyvin ja tulostaulun ansiosta pysyy tilanteista kärryllä, vaikka pelistä ei alkuun juuri ymmärtäisikään. Se on myös kaunista katsottavaa, kentällä on nuoria upeita urheilijoita, jotka tekevät kaikkensa, hän sanoo.

Lisää puuhaihmisiä kaivataan

Uschanoff antaa kiitosta kaikille, jotka ovat vapaaehtoisina auttamassa Loimua-areenan peleissä.

– Me talkoolaisetkin olemme suomenmestareita. Olemme saaneet paljon kiitosta otteluiden järjestämisestä. Kaikki hoitavat oman hommansa tarkasti ja hyvin, hän sanoo.

Vesa-Pekka Hirviojalla on kokonaisvastuu salista, Pekka Purhonen organisoi tarvittavat salijärjestelyt, ja Lauri Lahtinen on järjestysmiesten päällikkö. Kullakin on oma työporukkansa, ja heidän lisäkseen on vielä kaksi kuuluttajaa.

Fanituotemyynti pitäisi saada paremmalle mallille, ja siihen tarvittaisiin tekijöitä.

– Kaikki hyvät ideat, vaikkapa erätauko-ohjelmista, ovat tervetulleita. Lentopalloa ei tarvitse ymmärtää, jotta voi tulla mukaan, Uschanoff sanoo.

Hiljattain seura etsintäkuulutti joukkoon lisää puuhaihmisiä. Manageri Ville Kalliomäen mukaan uusia onkin jo saatu remmiin, ja kaikki vanhat ovat lupautuneet jatkamaan. Mutta edelleen tulijoita kaivataan talkookuormaa jakamaan.

Kauden 2020–21 joukkue Passarit: Erica Di Maulo (Italia), Jenna Ylivainio. Yleispelaajat: Netta Hyttinen, Tuuli Tuominen, Emmi Riikilä, Olena Prokopenko (Ukraina). Keskipelaajat: Yulia Miniuk (Valko-Venäjä), Bettina Yli-Sissala, Daniela Öhman. Hakkuri: Yasmine Bjerregård Madsen. Libero: Brianna Doehrmann (USA). Valmentajat: Matteo Pentassuglia (Italia), Sami Stenius, Leonardo Ceccarini (Italia).