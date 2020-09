"Liiga on muuttunut sitten viime visiitin" – Tähtivahvistus Petri Kontiola pelaa ensimmäistä kertaa joukkueessa, jonka valmentaja on häntä itseään nuorempi

HPK ja samalla koko Liiga sai nimekkään pelaajan 13 kauden jälkeen kotimaan jäille. Petri Kontiola aloitti kuluneella viikolla HPK:n riveissä.

Samalla Kerho sai sulan hattuunsa, sillä ei ole arkipäivää, että organisaatio saa naarattua verkkoihinsa MM-kisojen parhaaksi hyökkääjäksi urallaan valitun pelaajan, moninkertaisen arvokisamitalistin ja koko kiekkoilevan Suomen tunteman pelimiehen.

– HPK:sta oli eniten kiinnostusta puolin ja toisin – soittelimme ja kävimme roolia läpi. On pelaajana tärkeää, että aistii aidon kiinnostuksen. Lopulta valinta oli aika helppo sen jälkeen. Aiemminkin tuli täältä kyselyä, mutta epävarman tilanteen vuoksi en halunnut aikaisemmin lyödä tätä lukkoon, Kontiola kertoo.

– Takaraivossa oli kuitenkin koko ajan se, että tämä on korkealla vaihtoehdoissa. Ja tässä ollaan.

Kontiola uskoo, että Liiga on muuttunut profiililtaan hieman sitten viime visiitin – eli kauden 2006–07.

– Ehkä vauhtia on tullut lisää, mutta järkeä on puolestaan vähän vähemmän. Sitä jääkiekko enemmän kai nykyään on, että vauhtia on välillä vähän liikaakin. Paljon nuoria pelaajia on sarjassa, mutta niin on tietysti muuallakin.

Valmentaja on kolme vuotta nuorempi

Kontiola kertoo kuulleensa paljon hyvää HPK:sta tehdessään taustatyötä uudesta seurastaan.

– Positiivista sanaa olen saanut ja on käynyt ilmi, että nuoret kaverit haluavat urallaan eteenpäin. Siinä mielessä nuorella joukkueella on hyvä tilanne. Jos annat vähän aikaa, niin pääsen jyvälle paremmin, Kontiola hymähtää.

Nuori HPK.n joukkue on myös päävalmentajansa osalta. Mestariluotsi Antti Pennaselta ohjat ottanut 32-vuotias Matti Tiilikainen on kolme vuotta Kontiolaa nuorempi.

– Se on ensimmäinen kerta, kun näin on urallani, Kontiola toteaa.

Mielessä voittaminen

Kontiola haluaa kantaa HPK:ssa suurta vastuuta kaukalossa sekä sen ulkopuolella.

– Lähtökohtaisesti toivoo, että saisi mahdollisimman paljon peliaikaa ja vastuuta, mutta sitä haluavat kaikki muutkin tuolla kopissa. Päivittäisellä tekemisellä paikka ansaitaan, Kontiola luonnehtii.

– Jos jätkät haluavat jotain kysellä, olen aina valmis vastaamaan kysymyksiin ja auttamaan. Itsekin voin katsella heistä vähän mallia ja muistaa, että aika siistiä duunia pääsemme tekemään. Heidän silmistään sen näkee.

35-vuotiaana kiekkoilijana Kontiolalla on urallaan mielessään enää yksi asia: Voittaminen.

– Olen päässyt mukaan kohtalaisiin porukoihin, mutta ainoa voitto taitaa olla A-junnuista. Semihyviä saavutuksia on, mutta varttuneemmalla iällä olisi vielä mukavaa voittaa pokaali.