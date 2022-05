Linnajazz-klubi hyppää Hämeenlinnan Teatterin lavalle – Esiintyjänä Suomi-jazzin superbändi Jukka Eskola Soul Trio

Linnajazz-klubi valtaa ensi perjantaina ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan Teatterin Päänäyttämön, ja esiintyjäksi on saatu kokoonpano suomalaisen jazzin huipulta.

Trumpetisti Jukka Eskolan Soul Trio on hurmannut svengillään niin kuulijat kuin kriitikotkin.

Yhtyeeseen kuuluvat Eskolan lisäksi urkuri Mikko Helevä ja rumpali Teppo Mäkynen.

Trio esittää Suomessa harvemmin soitettua souljazzia, jossa aivan olennaisena soittimena on hammond-urku.

Latinoa ja soulia

Yhtyeen musiikin avainsanat ovat juurevuus, rytmi ja svengi, mutta kolmikko pyrkii myös vaikuttamaan kuulijoihinsa hienostuneella dynamiikalla ja välillä jopa minimalistisilla musiikillisilla ratkaisuilla.

Trion musiikki on rouhean soul- ja latin jazzin perinteestä ammentavaa svengaavaa nykyjazzia.

Yhtyeen kappaleet esittelevät rosoista ja sielukasta jazzmusiikkia yhdistettynä Etelä-Amerikan rytmeihin.

Trion musiikilliset suuntaviivat ovat peräisin 1950- ja 60-luvuilta, mutta soittamiseen on ammennettu vaikutteita monesta suunnasta.

Omien sävellysten joukossa on myös tarkkaan valikoituja gospel- ja soul-vaikutteisia lainakappaleita.

Television luottomies

Suuri yleisö tuntee Jukka Eskolan parhaiten television viihdeorkestereista ohjelmista The Voice of Finland, SuomiLove ja Tanssii Tähtien Kanssa.

Eskolalla oli muun muassa tärkeä rooli, kun Aleksi Aromaa esitti Sininen sointu -kappaleen The Voice of Finlandissa.

Eskola tunnetaan johtamiensa kokoonpanojen lisäksi Ricky-Tick Big Bandin ja The Five Corner’s Quintetin riveistä sekä Juha Tapion ja Paula Koivuniemen yhtyeistä.

Jazzin ykkösketjua

Orkesterin kaksi muuta soittajaa eivät juuri Eskola varjoon jää. Teppo Mäkynen on valittu kuusi kertaa parhaaksi rumpaliksi Jazzrytmit-lehden kriitikkoäänestyksessä.

Tuottajana ja säveltäjänäkin kunnostautunut Mäkynen on istunut muun muassa Stance Brothers -yhtyeen, Jukka Perkon Hurmio-orkesterin, Manuel Dunkel Quartetin ja The Five Corners Quintetin kannujen takana.

Mikko Helevä on 1990-luvun loppupuolelta alkaen ollut kotimaisen jazzin urkuspesialisti.

Hänen urkunsa ja bassolinjansa ovat olleet tärkeä osa Bronsonia, Big Brotheria, So So -yhtyettä, Soi Ensembleä sekä Tonight at Noon-kokoonpanoa.

Helevä on toiminut myös pitkään opettajana Sibelius-Akatemiassa sekä Pop & Jazz Konservatoriossa.

Jukka Eskola Soul Trio pe 27.5. kello 19 Hämeenlinnan teatterissa.