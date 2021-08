Kulmilta kuultua: Linnan Martat golfasivat, Kirjo-ryhmä pitää näyttelyn ja nuorelta tekijältä syntyi uutta musaa

Linnan Martat juhlistivat Martan päivää golfin merkeissä

Linnan Martat juhlivat Martan nimipäivää maanantaina 26.7. Linna Golfissa

Ohjelma aloitettiin rangella virittämällä mieli ja lyönnit kuntoon. Juhlalounas nautittiin klubiravintolassa, jonne toimitusjohtaja Esa Honkalehto Linna Golfista toi Martan nimipäivän onnittelut ja piti kenttäinfon. Lopuksi pelattiin täysi golfkierros.

Linnan Marttojen tavoitteena on pelata kauden aikana tiilaakson kaikilla kuudella kentällä. Martan nimipäivänä pelattiin tourneen neljännet pelit. Kausi avattiin Hattulassa ja jatkettiin Aulangon Hugolla ja Tawast Golfissa. Seuraavat pelit pelataan elokuussa Lepaalla ja Aulangon Everstillä.

Linnan Martat on Hämeenlinnan suurin marttayhdistys. Jäsenistössä on parikymmentä golfin harrastajaa. Golf yhdistää, osallistaa ja vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvuutta.

– Se on yhdessä tekemisen iloa ja hauskuutta. Se on ollut ja on mitä parhain korona-ajan jäsenaktiiviteetti. Hyvästä arjesta tulee parempi maailma! jäsenistö suitsuttaa.

Kirjo-ryhmällä aktiivista taiteentekoa jo 25 vuotta

Katri Aintilan, Pirjo Heinon ja Irja Rantalan perustama Kirjo-ryhmä viettää tänä vuonna 25-vuotismerkkivuottaan.

Kuvataiteilijat aloittivat juhlavuoden Hämeenlinnassa pop up -näyttelyllä toukokuussa. Seuraava näyttely oli Hovinkartanon taide- ja kulttuurikeskuksessa Hauholla.

Uusin näyttely avautui Pälkäneen kirjastossa maanantaina. Ryhmä kutsui näyttelyyn mukaan kuvanveistäjä Jari Männistön. Kaikki näyttelyn taiteilijat ovat Hämeenlinnasta, paitsi Aintila, joka asuu nykyisin Helsingissä.

Taiteilijat ovat keränneet teoksiinsa aiheita ja materiaaleja omasta elämästään ja ympäristöstään.

– Näyttelyn teoksissa näkyy taiteen kirjo niin, että kokonaisuus on koskettava, kaunis ja tyylikäs, ryhmä kuvailee.

Kirjo-ryhmän kuvataidenäyttely on esillä Pälkäneen pääkirjasto Arkin näyttelytilassa 31. elokuuta asti.

Nuorelta tekijältä uutta indiefolkia

Hämeenlinnalaislähtöinen 22-vuotias Carla Käyhty, taiteilijanimeltään Carla Aakre, julkaisi viime keskiviikkona neljän biisin EP:n Again, Right Away.

Leijuvan soundin takaa löytyvät myös tuottaja-kitaristi Roni Ylhäinen, pianistisisko Milla Käyhty, basisti Sami Jaakkola ja rumpali Antti-Pekka Rissanen, joiden kanssa

biisikokonaisuus toteutettiin studio Höyläämöllä Helsingissä.

Pari viikkoa sitten julkaistu kappale Blue & Gold pääsi Spotifyn yli 77 000 seuraajan New Music Friday -soittolistalle.

EP:ltä julkaistiin aiemmin single Pipe Dream, johon kaitafilmikameralla Hauhon maalaismaisemissa kuvattu musiikkivideo on nähtävillä Youtubessa.