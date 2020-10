Lokakuinen lauluilta Kotirintaman naiset tuo estradille tuttuja hittibiisejä sota-ajalta

Toisen maailmansodan sota-ajan eläneen sukupolven kunniaksi laulajat Ira Kaspi ja Reetta Ristimäki sekä pianisti Eliina Mäkiranta ovat koonneet lauluillan aikakauden radiohiteistä.

Kaikkia eurooppalaisia koskettaneella sodalla oli monet kasvot. Paitsi sotilaiden, se oli myös kotirintamalla eläneiden naisten, äitien, vaimojen ja tyttöystävien sota.

Kotirintaman naiset -esitys palaa sota-ajan tunnelmiin kotirintamalla muun muassa musiikin, lehtileikkeiden ja kirjeiden välityksellä. Esityksen on käsikirjoittanut Reetta Ristimäki.

Tuttuja listahittejä vuosikymmenten takaa

Vuoden 1944 listahittejä olivat muun muassa Kodin kynttilät, Hymyillen, Väliaikainen, Pieni sydän ja Siks’ oon mä suruinen sekä Salaisuuden kertoa mä voisin.

Kansainvälisiä hittejä olivat muun maussa As Time Goes By, We’ll meet again, Bei Mir Bist du Schön ja Itke en lemmen tähden. Vihollisrintamien molemmin puolin yhteisiä hittejäkin syntyi, esimerkkinä Lili Marleen.

Aikakauden suosituimpia artisteja olivat muun muassa Valtosen sisarusten lauluyhtye Harmony Sisters Suomessa, Vera Lynn Britanniassa, Edith Piaf Ranskassa, Marlene Dietrich USA:ssa ja Zarah Leander Saksassa.

Tilaisuuteen myydään lippuja etukäteen Hattulan kirjastossa ja tapahtumaan on rajoitettu katsojamäärä.

Kotirintaman naiset -esitys Hattulassa Juteinitalon Jaakonsalissa keskiviikkona 28.10. kello 18.