Kolumni: Loppumaton reviiritaistelu – Kannattaako luontoon aina edes yrittää vaikuttaa?

Eläimet ovat sopeutuneet hyödyntämään kaupunkeja elinympäristönään.

Hämeenlinnassa orava on lähes päivittäinen näky jo ihan keskustan lähialueilla. Puistikoista ja pientareilta voi hyvällä tuurilla bongata jäniksiä tämän tästä.

Ihmisen näkökulmasta kaikki on hyvin niin kauan kuin lajien kannat pysyvät kohtuullisina.

Näin jokin aika sitten kävelytiellä kuolleen rotan. Näky toi väistämättä mieleen, että tämä on vain jäävuoren huippu – koska laji on tehokas lisääntyjä, rottia on todennäköisesti aika paljon.

Paikalliset kauriseläimet ovat kunnostautuneet muun muassa hautausmaiden kukkaistutusten hyödyntämisessä.

Lokkeja on jo riesaksi asti. Alkukesästä saimme lukea, kuinka lokit aiheuttivat aggressiivisella käytöksellään ja jätöksillään päänvaivaa keskustan asukkaille ja yrittäjille.

Kun ärsytyskynnys ylittyy, ihminen yrittää omilla toimillaan vaikuttaa tilanteeseen. Suojeltua lajia vain on vaikea torjua. Kaupungissa esiintyvistä lokeista kalalokki, naurulokki ja selkälokki ovat rauhoitettuja ympäri vuoden, ja harmaa- ja merilokki pesimäaikana, joten lokkiongelmaan on vaikea puuttua.

Helsingissä lokkeja on yritetty karkottaa haukkaleijojen, lelukäärmeiden ja pahanmakuisen ruoan avulla, myös siimojen tai verkkojen virittämistä on kokeiltu, mutta moni konsti on osoittautunut turhaksi.

Myös esimerkiksi valkoposkihanhet ovat valloittaneet peltoja ja puistoja, mutta keinot suojellun lajin torjumiseen ovat vähissä.

Jokainen laji kamppailee yhtä lailla elintilansa puolesta.

Espanjansiruetanat, lupiinit, kurtturuusut, jättipalsamit valloittavat elintilaa paikallisilta lajeilta. Vaikka etanoita hävitetään ja tienvarsia niitetään, taistelu tuntuu jo etukäteen hävityltä.

Kun laji on päässyt riittävästi leviämään, on sen kitkeminen aika mahdotonta. Yksittäinen torjuntavoitto ei ratkaise koko ongelmaa.

Voimme joko taistella loppumattomasti muutosta vastaan – tai sopeutua.