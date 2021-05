Lottaperinneyhdistys on tuskaillut koronarajoitteiden kanssa – Lotan päivän laulajaiset jouduttiin siirtämään heinäkuun loppuun

Lotta Svärd järjestö täyttää tänä vuonna sata vuotta. Sen kunniaksi Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistys kävi Lotan päivänä keskiviikkona 12.5. laskemassa seppeleen Kumppanuustalon vieressä sijaitsevalla Lotta-patsaalle.

Läsnä oli osa yhdistyksen hallituksesta.

Rajoituksilla vaikutusta toimintaan

Koronatilanne on hankaloittanut paikallisyhdistyksen toimintaa monin tavoin.

– Tänä vuonna jäsenistölle ei ole voitu järjestää ainuttakaan kokousta. Hallitus sentään on kokoontunut Museo Militariassa, yhdistyksen puheenjohtaja Sirkus Mattila kertoo.

Myös perinteinen Lotan päivän laulajaiset -tapahtuma on jouduttu siirtämään. Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Kaupunginpuistossa 27. heinäkuuta.

– Viime vuonna laulajaisia ei pidetty ollenkaan. Kun kesäteatteri peruuntui, varasimme Kaupunginpuistosta heinäkuun 29. päivän, mutta siihen tulikin toinen tilaisuus, joten siirsimme tapahtuman tiistaihin 27. heinäkuuta.

Suosittu tapahtuma siirtyi

Lotan päivän laulajaisissa 27.7. musiikista vastaa Varusmiestoimikunnan kokoonpano Kimmo Kopran johdolla. Tilaisuuden juontaan entinen maakuntajohtaja Juhani Honka tukenaan entinen kunnanjohtaja Martti Pura.

Tapahtuma on ollut suosittu.

– Toissa vuonna siihen osallistui noin kolmesataa henkeä.

Paikalla on kanttiini ja tuotemyyntiä. Luvassa on musiikkia sekä yhteislaulua. Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Kilta on myös mukana järjestelyissä.

Kesällä luvassa kävelykierroksia

Perinneyhdistys järjestää kesän aikana myös kävelykierroksia keskustassa pienryhmissä. Niissä käydään läpi Hämeenlinnan lottahistoriaa.

– Teemme juhlavuoden kunniaksi Facebook-julkaisusarjaa kerran kuussa, ja siitä syntyi idea kävelykierroksista, hallituksen jäsen ja perinnetyövastaava Tinja Sarkanen kertoo.

Yhdistys tiedottaa kierroksista muun muassa somekanavissaan, kun ajankohdat tarkentuvat.

Lopuksi vierailu sankarihautausmaalla

Seppeleenlaskun jälkeen Lottaperinneyhdistyksen hallitus vieraili Ahveniston sankarihautausmaalla, jonne on haudattu kaksi lottaa.

Yhdistys vei orvokit myös edesmenneen perustajajäsenensä, Vuoden Lotan 2014, Helvi Frickin haudalle.