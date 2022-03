Kolumni: Kun maailma muuttuu, on pysyttävä liikkeessä mukana – "Välillä tunnen, että koko ammatti pitää opetella uudelleen"

Maailma on murroksessa eikä sitä käy kiistäminen. Tuntuu, että jokaisella elämän alueella kuohuu. Perässä on vaikea pysyä ja ymmärrys on koetuksella.

Ei auta jäädä tuleen makaamaan, on pysyttävä liikkeessä, niin kuin Nalle Puhin viisauksien kirjassa sanotaan ”vierivä Nasu ei sammaloidu”.

Ammatti murroksessa

Myös kuvataidekenttä on murroksessa ja välillä tunnen, että koko ammatti pitää opetella uudelleen.

Murros näkyy taiteilijan työssä muun muassa galleriakäytäntöjen, näyttelykorvausten, uusien taidemuotojen sekä reilun taiteen manifestin kautta. Myös uudet julkaisualustat kuten verkkokaupat ja -galleriat tuovat omanlaisensa muutoksen taiteen myyntiin ja julkaisuun.

Monipuolistuneet myynti- ja julkaisukanavat jakavat puolestaan taiteilijoita entistä enemmän kaupallisiin ja ei-kaupallisiin samalla, kun taiteen myymisestä tulee hyväksytympää myös taiteilijoiden keskuudessa.

“Kuka saa olla taiteilija?”

Pandemian aiheuttama sosiaalinen murros näkyy myös taidekentällä. Teoksia on ostettu koteihin enemmän, mutta myös taiteen sosiologialle tyypillinen kysymys siitä, kuka on ja ”saa olla” taiteilija, ovat nousseet jälleen pinnalle niin sanottujen pandemiataiteilijoiden myötä.

Monen perinteisessä muodossa taidetta tekevän, ammattilaisen tai harrastajan, myynti on noussut pandemian aikana. Tämä johtaa kysymyksiin ammattimaisuuden määrittämisestä, joka on ennen painottunut osaksi myös taloudellisiin kysymyksiin.

Työtavat monipuolistuneet

Nykytaiteen monet mahdollisuudet ja uudet käytännöt tuovat lisää pontta kehittyvälle taiteilijalle. Teoksiin tulee uudenlaisia menetelmiä, muotoja ja mittakaavoja sen mukaan, kun taidemaailmassa hyväksytään uudenlaiset ja monimuotoiset nykytaiteen toteutuksen tavat.

Kauas olemme tulleet ajasta, jossa maalaus, grafiikka ja kuvanveisto olivat ainoat kuvantekemisen hyväksytyt välineet.

Mureneeko hierarkia?

Apurahoja on pidetty perinteisesti cv:ssä mainittavina merkintöinä, mutta moni ajattelee sen olevan kiusallista ja liiallisen vallan antamista myöntäjätahoille. Apurahojen arvostus taiteilijan arvon määrittämisessä on muuttumassa samaan aikaan kun apurahojen määrää lisätään ja summaa pienennetään.

Tämä takaa toki useammalle taiteilijalle toimeentulon ja vähentää myös taiteen hierarkkisia käytänteitä, mutta onko taidemaailma valmis luopumaan tiukasta hierarkiastaan?

Ajankuva heijastuu taiteessa

Taide heijastaa aina omaa aikaansa, nykytaiteessa näkyy koko maailman, sen rakenteiden ja suhteiden muodot poliittisista suhteista yksilön kaipauksiin.

Pyrkimys takaisin klassismiin ja teoksen viittaaminen vain itseensä esineenä muistuttavat ihmisen kaipauksesta takaisin aikaan ennen ilmastokriisiä, rakoilevia valtiosuhteita tai pandemiaa.

Tajuamattamme otamme pari askelta taakse ennen kuin pääsemme harppauksilla eteenpäin.