Maailman vahvimman miehen poika on isänsä jäljillä – Onni Ahola teki kaksi suomenennätystä ensimmäisissä kisoissaan

Hämeenlinnan torilla koettiin hienoja hetkiä, kun paikallista Team Likea edustava Onni Ahola kuittasi nimiinsä nuorten suomenennätykset jalkakyykyssä ja maastavedossa.

Team Liken järjestämä kilpailu oli 17-vuotiaan Aholan ensimmäinen ja suoritukset irtosivat vain kahdeksan viikon voimanostoharjoittelulla.

– Nyt tuntuu ihan mielettömältä, olen kelaillut videota ja katsonut sen monta kertaa, Ahola tunnustaa.

– En ole ikinä kokenut mitään vastaavaa kuin kisatapahtuma ja fiilikset sen jälkeen.

Pohjat jääkiekosta

Alle 18-vuotiaiden 105:n kilon sarjassa kilpaillut Ahola kyykkäsi 190,5 kiloa ja maastavedossa nousi 240,5 kiloa.

Hyvää kyykkytulosta hän osasi ennakoida, mutta maastavedossa hän yllätti itsensäkin.

– Voimapohja on tullut jääkiekosta, jonka ohessa olen käynyt salilla. Olen kuitenkin aina seurannut voimanostoa ja ollut kiinnostunut siitä. Kun en saanut enää pelipaikkaa HPK:n U20-joukkueesta, päätös vaihtaa lajia oli helppo tehdä, Ahola sanoo.

Omista lähtökohdista

Nuoren ennätysmiehen isä Jouko Ahola voitti Maailman vahvin mies -kilpailun vuosina 1997 ja 1999.

Suvussa on perinteisestikin ollut ruista ranteessa, mutta mitään voimamiehen kasvatusta ei Onni Aholalle ole annettu.

– Totta kai monet asiat ovat tuttuja ja piireissä on tullut pyörittyä, mutta kyllä kaikki on lähtöisin ihan omasta aloitteestani. Olen toki nostellut joskus tukkeja ja pyöritellyt rengasta, mutta voimamieslajit eivät kiinnosta. Voimanosto on minun juttuni.

Maailmanmestari valmentaa

Ahola kilpailee klassisessa voimanostossa, jossa kaikki tukea antavat varusteet, kuten penkkipaidat ovat kiellettyjä.

Suomen Voimanostoliitto toimii kansainvälisen kattojärjestön IFP:n alaisuudessa ja SVNL:n nostajat ovat Suomen antidopingtoimikunnan testauksen alaisia.

Aholaa valmentaa nelinkertainen penkkipunnerruksen maailmanmestari sekä voimanoston MM-hopeamitalisti ja euroopanmestari Hanna Rantala .

– Onni on kunnianhimoinen ja periksiantamaton, Rantala luonnehtii.

– Hän venyy uskomattomiin suorituksiin ja pää kestää kilpailutilanteessa hyvin. Uskon, että hän tulee pärjäämään hienosti.

Treeniä äärirajoille

Lyseon lukion urheilulinjaa käyvä Ahola aloittaa tulevana maanantaina ylioppilaskirjoitukset. Ammatinvalintaakin hän on ehtinyt hieman pohtia.

– Lukion jälkeen haluaisin ilman muuta lähteä opiskelemaan jotakin urheiluun liittyvää, mutta asia on vielä aika tavalla auki.

Ennätyskiskaisujen jälkeen viikko on sujunut palauttavien harjoitusten parissa, mutta pian alkavat taas tositoimet. Seuraava tähtäin on kansallisissa kisoissa 10. lokakuuta ja kevään SM-kilpailuissa.

– Pidän siitä, että voimanostossa harjoittelu on jaksottaista ja treenaamisen merkitys korostuu, Ahola pohtii.

– Olen aina tykännyt puskea itseäni äärirajoille. Ekan kisan jälkeen voin sanoa, että se onnistumisen tunne jo yksistään ajaa eteenpäin. Niin hienolta se tuntui.