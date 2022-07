Koronavuodet käynnistivät elämänmuutoksen: Magda Hakala vaihtoi tanssikengät kynään ja siveltimeen

Tanssin monitoiminaisena Hämeenlinnassa tunnettu Magda Hakala keskittyy nyt tanssimisen sijasta taiteen tekemiseen.

Hänellä on parhaillaan taidenäyttely Aulangon Tornikahvilassa.

Hakala toimi Hämeenlinnassa tanssi- ja liikunta-alalla 25 vuotta.

– Tein kaikkea, mitä tanssikenttään kuuluu, muun muassa opetusta ja koreografioita. Koronavuodet saivat minut siirtymään muihin töihin.

Alun perin joensuulaislähtöinen Hakala asuu tätä nykyä Asikkalassa. Hämeenlinna on silti edelleen vahvasti kuvioissa mukana:

– Aulangon Tornikahvilan yrittäjän Tuuli Arposen kanssa aloitimme yhteistyön jo viime kesänä ja palaute oli niin hyvää, että päädyimme jatkamaan yhteistyötä myös tänä vuonna.

Menneen ajan tunnelmaa

Tornikahvila sijaitsee Aulangon historiallisen näkötornin kupeessa.

– Korona aika vilkastutti kotimaan matkailua ja se näkyi myös Tornikahvilalla. Tänä vuonna näkötorni on ollut remontissa, mutta kansallismaiseman näköalatasanne houkuttelee ihmisiä siitäkin huolimatta, Hakala kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hakalan taidetta on nähtävillä Tornikahvilassa koko kesän ajan.

– Kahvilan tunnelmallisessa salissa on menneen ajan tunnelmaa ja teokseni, joista löytyy art nouveau -henkeä, sopivat sinne loistavasti.

Hyvän mielen taidetta

Esillä olevat teokset on toteutettu tussi-, akryyli ja akvarellitekniikoin viimeisten kolmen vuoden aikana.

– Olen oikeastaan aina tehnyt jonkin verran taidetta työn ohessa. Lapsen syntymän jälkeen aloitin taiteen tekemisen tavoitteellisesti ja olen kehitellyt siihen yhteyteen tuoteperhettä. Teoksista on muun muassa tehty painotuotteita.

Hakala luonnehtii töitään graafisiksi ja art nouveau -tyylisiksi. Hän kertoo, ettei kovin moderni taide ole koskaan häntä kiinnostanut.

– Teen esittävää taidetta. Tykkään työskennellä lähellä ja pikkutarkasti.

Aiheina ovat usein luonto, lapset ja onnelliset hetket.

– Haluan tehdä hyvän mielen taidetta, jossa on onnellisuus pohjalla. Moni sanoo, että teoksissani on hyvä tunnelataus. Näkisin, että taiteeni on tunnelmaltaan samantyyppistä kuin koreografiani, niissä on paljon samaa henkeä.

Jo useampia näyttelyitä

Tornikahvilan näyttely on järjestyksessään Hakalan seitsemäs.

– Pidin ensimmäisen näyttelyni vuonna 2020 ja sen jälkeen niitä on ollut Lahden, Hämeenlinnan ja Sysmän seutuvilla. Hämeenlinnan lisäksi minulla on tänä kesänä näyttely myös Sysmässä.

Hakalan taidenäyttely Aulangon Tornikahvilassa avautui 4. heinäkuuta.

Näyttely on avoinna koko kesäkauden Tornikahvilan aukioloaikojen mukaisesti ja siihen on vapaa pääsy.