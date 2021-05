Suezin kanavan hässäkkä viivyttää oluiden myyntiä linnalla – Mahlianpuistossa kesä on jo alkanut ja tutut rantakahvilat aukeavat myös Hämeensaaressa ja Linnanpuistossa

Café Mahlia & Rent avasi terassinsa jo vappuna. Hotelli Vaakunan ja Viipurintien terveysaseman välisellä rantakaistaleella riitti lempeässä kevätkelissä kansaa.

Yrittäjinä ovat veljekset Kalle ja Mikko Vuorinen.

– Viime kesänä lähdettiin liikkeelle ja oltiin pari kuukautta auki. Odotukset eivät olleet suuria ja ajateltiin, että muutama jäätelöpallo saadaan myytyä. Oli se aikamoista, kun viikollakin kävi hyvin väkeä ja lauantaisin tarvittiin jo kolmea ihmistä vuorossa, Mikko Vuorinen muistelee.

Suppilaudoille laituri

Vapun kylmien kelien jälkeen kahvila oli välillä kiinni, mutta tällä viikolla asiakkaita palvellaan joka päivä kello 10-20. Anniskelu loppuu kello 19.

Kahvilassa on sata asiakaspaikkaa ja valikoimissa on jäätelöä, runsas juomavalikoima sekä makeita ja suolaisia herkkuja.

– Otettiin nyt valikoimiin myös erikoiskahveja, koska niitä asiakkaat ovat kyselleet.

Yritys vuokraa myös vesijettejä ja suppilautoja. Nyt terassin eteen on ilmestynyt uusi laituri.

– Suppilaudoilla lähteminen rannasta oli viime kesänä vähintäänkin haastavaa, mutta nyt se onnistuu hienosti, Vuorinen myhäilee.

Oppia matkan varrelta

Vasta 21-vuotias Vuorinen on koulutukseltaan lähihoitaja, mutta pyörittää veljensä kanssa myös hinauspalvelua ja limusiini-yritystä.

– Lähdin kokeilemaan kahvila-alaa ihan mielenkiinnosta. Otin asioista selvää ja matkan varrella on opittu lisää. Kokemus on ollut tosi hieno, sytyn ihan täysillä siitä, kun saan jutella ihmisten kanssa ja he kehuvat paikkaa viihtyisäksi.

Aitoa maatilajäätelöä

Jäätelökahvila Kesäkuu aukeaa Hämeensaaressa uimahallin nurkilla ihan näillä näppäimillä.

– Tällä viikolla saadaan Kulkuri-laiva satamaan ja seuraava prosessi onkin sitten siirtää kioski rantaan, yrittäjä Awe Vilpas Matkailupalvelu Luna oy;stä sanoo.

Kahvilan erikoisuutena ovat Sarkasen tilan aidot hämäläiset maatilajäätelöt ja paikan päällä paistetut vohvelit.

Viime kesänä Vilpas joukkoineen oli hyvissä ajoin liikkeellä, mutta tiellä tuli mutkia matkaan.

– Meillä oli surkeata epäonnea, kun kesäkuun kovilla helteillä kioskiin ei saatu vettä eikä sähköä, vaikka niin oli sovittu. Kun ne sitten lopulta saatiin kuntoon, vettä satoi elokuulle saakka.

Rikottu kalusto uusiksi

Kesäkuu on avoinna kello 12-18 ja kahvilassa on nelisenkymmentä istumapaikkaa.

– Olemme keskikesällä auki pitempäänkin, jos ilmat ovat hyviä ja tarve vaatii. Toisaalta näkisin, että palveluille on aina tarvetta, vaikka kelit olisivat huonojakin, Vilpas pohtii.

Kahvilan kalusto on tälle kesälle uudistettu kokonaan.

– En tiedä, oliko rakas nuorisomme asialla, mutta pöytien lasilevyt rikottiin tuhansiksi sirpaleiksi ja istuimien muovirottingit revittiin. Nyt kalusteet ovat sitten rautaa ja umpipuuta.

Aasia antaa odottaa

Viime juhannuksena Linnanpuistoon ilmestyi paloautonpunainen ja retrohenkinen Kelly´s Park Café.

Hyllyt notkuivat laatuoluita, sillä kahvilan takana ovat akaalaisen Hopping Brewsters -panimon Kelly ja Kimmo Kyllönen.

– Viime kesä oli kaikin puolin mielenkiintoinen ja rohkaiseva kokemus. Saimme hyvää palautetta ja opimme paljon siitä, mikä toimii ja mikä ei. Kimmo Kyllönen tuumaa.

Kelly´s avaa tällä viikolla Linnanpuistossa, mutta aluksi hiukan pienimuotoisempana kuin oli tarkoitus.

Syy siihen on Suezin kanavaan maaliskuussa juuttunut rahtialus.

– Meille on tulossa entistä hienompi myyntivaunu, mutta joudumme sitä odottelemaan, kun Aasian rahtiliikenne jämähti täysin.

Uusi juttu Suomessa

Nyt puistoon on tuotu kioski, jossa myydään jäätelöä, kahvia ja itse tehtyjä donitseja.

– Meillä on tarjolla minimelts-jäätelöä, joka on ihan uusi juttu Suomessa, Kyllönen kertoo.

Oluiden ja viinien aika koittaa, kun uusi vaunu saadaan Suomeen. Luvassa on myös elävää musiikkia.

– Meillä oli viime kesänä esiintyjiä sekä bändejä hyvillä ilmoilla viikonloppuisin ja samalla kaavalla jatketaan.