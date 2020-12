Saaristossa varttuneen Mari Blomroos-Heinisen maalauksissa tyrskyää meri – "Minulla on tuulen ja meren liikkeiden mukaan aaltoileva mieli"

Helsinkiläistaiteilijan näyttely päättää Galleria Paperihuoneen vuoden. Grafiikanpajan puolella on esillä työpajataiteilijoiden ryhmänäyttely.

Galleria Paperihuoneessa tyrskyää ja aaltoilee meri.

– Kuvaan omaa suhdettani mereen ja luontoon, tunnelmia ja lapsuudenmuistoja saaristosta. Minulla on tuulen ja meren liikkeiden mukaan aaltoileva mieli, helsinkiläinen kuvataiteilija Mari Blomroos-Heininen kertoo.

Näyttely on nimeltään Meriruohon Mielenliikkeitä – Mindflow of Seagrass. Se koostuu akryyli- ja öljyvärimaalauksista ja kertoo taiteilijan mukaan suhteesta luontoon sekä ulottuvuuksista toden ja tarun ambivalenssissa.

Meriaiheiset maalaukset voi nähdä myös vertauskuvina elämän myrskyille. Vaikka maalauksissa on liikkeen tuntua, ne ovat värimaailmaltaan pehmeitä. Joukossa on myös muutama kukka-aiheinen maalaus. Näyttelyn pääosassa on kuitenkin taiteilijalle tärkeä meri.

Suvun juuret saaristossa

Taiteilija on syntyisin Uudestakaupungista ja suvun juuret ovat vahvasti Uudenkaupungin saaristossa. Blomroos-Heininen asuu Helsingissä ja tekee taidetta työhuoneellaan Punavuoressa. Hän on myös Paperihuone ry:n jäsen.

Viime vuosina taiteilija on osallistunut aktiivisesti kansainvälisiin näyttelyihin.

– Olin taiteilijaresidenssissä Dongguanissa, Kiinassa juuri koronapandemian kynnyksellä. Muut tämänhetkiset kansainväliset näyttelyt ja residenssit ovat siirtyneet kauemmas tulevaisuuteen. Vaikka pandemia pysäytti maailman, taiteen tekeminen jatkuu silti, Blomroos-Heininen sanoo.

Grafiikanpajassa sinistä

Grafiikanpajan puolella on Paperihuone ry:n työpajataiteilijoiden Marjaleena Etulan, Paula Jalassola-Huttusen, Pirjo Keskinen-Vennon, Anna Kolehmaisen, Tiina-Katriina Mustosen, Ulla Niskasen, Petra Sarasteen ja Päivi Toivosen teoksista koottu näyttely Sininen huone.

– Tekniikka oli vapaa. Yhteinen teema ja yhdistävä tekijä oli sininen väri. Näyttely syntyi luontevasti ja sininen sopii tähän hämärään vuodenaikaan, Etula esittelee.

Sininen huone sisältää sinisen eri sävyjä; grafiikan töitä, maalauksia ja Tiina-Katriina Mustosen valokuvia. Paperihuoneen näyttelyt, Sininen huone ja Meriruohon Mielenliikkeitä sopivat värimaailmaltaan ja tunnelmaltaan hyvin yhteen.

Näyttelyt ovat esillä Galleria Paperihuoneessa (Arvi Kariston katu 9) 19.12. asti. Maskisuositus, maksimi 10 henkilöä kerralla.