Maria Kainlauri innostui lapsuutensa harrastuksesta uudestaan aikuisena – "Kun matkustaminen jäi koronan takia pois, tuli maalaaminen tilalle"

Viime syksyn aikana syntyi kolmisenkymmentä teosta. Nyt sovittuna on jo kaksi näyttelyä.

Tähän asti matkailu on ollut Maria Kainlaurille tärkein sydämen asia.

– Kun matkustaminen jäi koronan takia pois, tuli maalaaminen tilalle ja harrastus vei mennessään, hämeenlinnalainen kertoo.

Viime syksynä syntyi peräti kolmisenkymmentä taideteosta. Osa on jo myytykin.

– Maalaaminen on matka sinänsä, se on tosi antoisaa. Jos teokseni myyvät, siitä ei ole haittaa, mutta maalaisin, vaikka niitä ei kukaan ostaisikaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tavoitteena herättää tunteita

Kipinän maalaamiseen Kainlauri sai 10-vuotiaana Kymenlaaksossa paikallisen taiteilijan Eero Eirton vetämällä öljyvärimaalauskurssilla.

– Tavallaan maalaaminen on aina ollut läsnä. Välillä se on ollut tauolla työn ja perheen takia, mutta on nyt päässyt taas uuteen eloon.

Taiteen tekemisessä kiehtoo koko prosessi:

– Maalatessani voin olla vapaa kaikesta muusta. Värit ja muodot kiinnostavat. Pystyn intuitiivisesti ilmaisemaan itseäni maalaamisen kautta.

Ideoita Kainlauri ammentaa muun muassa matkoilta, teksteistä ja valokuvista. Hän ei kuitenkaan luonnostele tai käytä mallia, vaan työskentelee muisti- ja mielikuvien perusteella.

– Pääasia, että taiteeni herättää tunteita. Silloin se on jotain aitoa, jota ei voi kopioida.

Käsityö ja taide täydentävät toisiaan

Kainlauri hyödyntää taiteessaan pintakäsittelyalan osaamistaan.

– Maalaan yleensä akryyliväreillä, mutta pidän myös sekatekniikasta. Saatan sekoittaa teoksiin mikrosementtiä sekä laastia, sillä tykkään struktuurista. Käsityötaito ja taide ovat eri asioita, mutta niiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois.

Öljyväri on tekniikoista mieluisin, mutta sen käyttö rajoittuu kesäaikaan.

– Työskentelen kotona maalaustelineen ääressä. Jos minulla olisi oma työtila, haluaisin työstää öljyväritekniikkaa eteenpäin. Sillä saa paljon syvempiä sävyjä.

Alkuun pääsee perustarvikkeilla

Mitä harrastuksen aloittamiseen sitten tarvitaan?

– Mielestäni taide sopii kaikille iästä riippumatta. Innostus on tärkein. Netistä löytyy tietoa ja sieltä voi tilata välineitä.

Kainlauri suosittelee aloittamaan ihan perusväreillä ja -tarvikkeilla.

– Akryyliväreillä on helppo lähteä liikkeelle, sillä ne ovat vesiohenteisia.

Osaamista voi hankkia esimerkiksi kansalaisopiston kursseilta.

– Lisäksi Youtubesta löytyy paljon tekniikkavideoita, Kainlauri vinkkaa.

Tähtäimessä ammattilaisuus

Kainlauri tähtää ammattimaiseen taiteen tekemiseen. Viime syksynä hän haki ja pääsi Suomen Taiteilijat ry:n jäseneksi.

Suunnitelmissa on jo pari näyttelyä, joista toinen on Joogastudio Valotilassa tämän vuoden aikana ja toinen Nooran Viinibaarissa lokakuussa 2022.

– Jos tämä alkaa kantaa, sivutoiminen yrittäjyys voisi olla mahdollista työn ja muun elämän ohessa. Olen osa-aikainen taiteilija tälläkin hetkellä.