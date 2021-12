Kulmilta kuultua: Vuoden lammilainen on Marja-Leena Vitie ja HPK Liigalle Avainteko-palkinto

Marja-Leena Vitie on Vuoden lammilainen

Vuoden lammilainen on 35-vuotias Marja-Leena Vitie, joka on partiolippukunta Evonkävijöiden lippukunnanjohtajana luotsannut viitisenkymmentä lammilaista nuorta läpi korona-ajan. Toimintaa ei ole tarvinnut keskeyttää, kun on otettu etäpalaverit ja kirjekuoressa lähetetyt tehtävät ja materiaalit sekä luova kekseliäisyys käyttöön.

– Monella on vielä opeteltavaa, että pärjätään näillä pakkasilla. Eikä kuitenkaan vielä puhuta mistään äärikylmistä säistä, jokaisen täytyy pystyä näillä keleillä ulkoilemaan, Vitie kertoo.

Marja-Leena Vitie palkittiin Lammin itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen Vuoden lammilainen -tunnustuksella hänen ansioistaan lammilaisten lasten ja nuorten eteen tekemästään eteen tekemästä vapaaehtoistyöstä partiolippukunta Lammin Evonkävijöiden lippukunnanjohtajana.

Tunnustuksen myöntää Lammi-viikon ja Lammin itsenäisyyspäivän toimikunta, joka koostuu lammilaisista yhdistyksistä ja yhteisöistä. Lammi-standaarin lahjoittaa Lammi-Seura.

Tunnustuksen luovuttivat kirkkoherra Heli Ulvinen ja Pirkko Kivimäki.

Avainteko-palkinto tänä vuonna HPK Liiga Oy:lle

Hämeenlinnan vammaisneuvosto jakaa vuosittain Avainteko-kunniamaininnan.

Vuonna 2021 palkinto myönnetään HPK Liiga Oy:lle, joka on jo vuosia tarjonnut jääkiekon kotiotteluissaan istumapaikat vammaiselle avustajan kanssa. Tämä on mahdollistanut otteluiden seuraamisen myös sellaisille vammaisille henkilöille, jotka eivät muuten pääse otteluihin eli lippujen avulla on tuettu vammaisten yhdenvertaisuutta.

Vammaisneuvosto toivottaa HPK:lle onnea ja menestystä kuluvalle kaudelle.

Kunniamaininnan vastaanotti torstaina Kati Savolainen.

Ortelan koulun valinnaisryhmä joulutunnelmissa

Ortelan koulun Joulunodotusta Nunnun ja Pirjon kanssa -valinnaisryhmä vietti 3.12. vauhdikkaan perjantai-iltapäivän jouluisissa tunnelmissa.

Palanderin talon opastetulla kierroksella tutustuttiin ensin entisajan joulun tunnelmaan. Oppilaat saivat kuulla talon historiasta, menneiden aikojen tavoista ja jouluruoista. Tämän jälkeen ohjelmassa oli Hallituskadulla sijaitsevan As Oy Jussinpuiston takapihan kauniin kuusen koristeleminen oppilaiden tekemillä koristeilla.

Kirpeässä pakkasessa ryhmä nautiskeli vielä torilla glögiä ja pipareita joulumusiikin tahdissa ja innokkaimmat ehtivät myös testaamaan torin uuden jään. Paluumatkalla ihasteltiin torin kuusta ja jouluvaloja.

Koululle saavuttiin posket punaisina ja monta kokemusta rikkaampina.

Vuoden lyseolainen tuntee säät, meret ja ilmaston

Hämeenlinnan lyseon entisten oppilaiden yhdistyksen hallitus valitsi Vuoden lyseolaiseksi FT, Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan Jussi Kaurolan.

Kaurola on valmistunut filosofian tohtoriksi vuonna 1996. Hän on toiminut Ilmatieteen laitoksessa vanhempana tutkijana vuodesta 1996 lukien, Sää ja turvallisuus -tulosalueen johtajana 2013–2017, ja tammikuusta 2018 lähtien Sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskuksen toimialajohtajana.

Valinnassa korostuvat valittavan ura ja asema sekä eri alojen yhteiskunnallinen merkittävyys ja ajankohtaisuus.

– Katseemme suuntasivat kandidaateista keskustellessamme Jussi Kaurolaan sekä Ilmatieteen laitoksen johtajana että ilmastomuutoksen tutkijana, yhdistyksen puheenjohtaja Jutta Äijälä kertoo.

Vuoden lyseolainen julkistettiin Lycee-päivässä 3.12.

Janakkala Suomen liikkuvin kunta -finalisti

Janakkalan kunta on yksi kolmesta finalistista neljättä kertaa järjestettävässä Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa. Kilpailu on osa valtakunnallisen Urheilugaalan palkintoluokkia ja sen järjestää Kuntaliitto yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Suomen liikkuvin kunta 2021 tullaan palkitsemaan torstaina 13.1.2022 Urheilugaalassa, jota juhlitaan Hartwall Arenalla sekä suorana tv-lähetyksenä Yle TV2:lla.

Tänä vuonna haettiin erityisesti kuntaa, jonka kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan vahvistamisessa on huomioitu kestävä kehitys.

Erityisiä vahvuuksia Janakkalassa ovat aktiivinen panostus eriarvoisuuden kaventamiseen sekä laaja repertuaari luontoliikuntaa, terveysliikuntapainotteinen perusopetusluokka, lukion urheilulinja ja varhaiskasvatuksen luontoryhmä.