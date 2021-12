"Me olemme kaikki täydellisiä" – Siron seinäkalenterissa poseeraa joukko tavallisia 20–40-vuotiaita hämeenlinnalaisnaisia

Kaunis, rohkea, villi, vahva… Muun muassa tällaisten sanojen saattelemana tavalliset hämeenlinnalaiset 20–40-vuotiaat naiset poseeraavat alusvaateliike Siron painotuoreessa vuosikalenterissa.

Yksi heistä on 39-vuotias opiskelija Marika Lahti. Hän lähti kalenteriin alusvaatemalliksi, koska hän haluaa levittää terveen ja normaalin kehokuvan sanomaa eteenpäin.

– Ihan jokainen voi ja saa olla ylpeä omasta kehostaan. Meitä on monenmuotoisia ja -ikäisiä ja me kaikki ollaan kauniita. Se on minusta tärkeä sanoma.

Oletko itse osannut suhtautua aina ulkonäköösi positiivisesti?

– Jokaisella naisella on varmasti haasteita oman kehonkuvansa kanssa. Minullakin niitä yhä on enkä tiedä pääsenkö niistä koskaan täysin eroon. Mutta etenkin juuri siitä syystä se, jos voi jotakuta tsempata, on minusta tosi iso asia, Lahti kertoo.

Yrittäjä ei usko kuvien muokkaamisen voimaan

Hänen kuviaan löytyy usein myös Siron sosiaalisen median kanavilta.

– Marikan kanssa on helppo työskennellä. Hän näyttää kauniilta kuvissa mutta – mikä tärkeintä – on samalla myös tosi samaistuttava tyyppi, yrittäjä Jenna Juurinen kehuu malliaan.

Hän suosii markkinoinnissaan paikallisia mallikuvia rintaliivivalmistajien viimeisen päälle aseteltujen ja photoshopattujen kuvien sijaan.

– En muokkaa kuvissani vartalon muotoja tai muutenkaan käsittele niitä normaalia värikorjailua enempää.

“Ilmapiiri oli ihanan kannustava”

Idean omaan kalenteriin Juurinen nappasi alusvaatemerkki Aubaden seinäkalenterista.

– Myös ne kuvat ovat superkauniita ja mustavalkoisia, mutta niiden naiskuva on huomattavasti suppeampi. Halusin, että jakamamme kalenteri näyttää meiltä: mukana on vähän asennetta ja oikeanlaista herkkyyttä.

Siron kalenterin kuvat ovat hämeenlinnalaisen valokuvaajan Antti Kemppaisen kamerasta. Kuvaukset Kemppaisen studiolla sujuivat lämminhenkisessä tunnelmassa.

– Vaikka kaikki mallit eivät tunteneet toisiaan, ilmapiiri oli ihanan kannustava ja turvallinen. Kaikki olivat yhtä innoissaan toistensa kuvista.

Juurinen kohtaa työssään päivittäin eri-ikäisiä ja näköisiä naisia. Hän onkin havainnut, ettei ole olemassa mitään tiettyä normaalivartalotyyppiä.

– Kun selasin kalenteria kotona, sanoin miehelleni, etten edes näe kuvissa sitä, kuinka erikokoisia ihmisiä niissä on. Ei se koko loppujen lopuksi ole niin näkyvä asia mitä me usein mielessämme kuvittelemme. Olemme kaikki omalla tavallamme täydellisiä, Juurinen sanoo.

Alusvaatteet voivat kohentaa itsetuntoa

Kolmisen vuotta perheyritystä äitinsä jalanjäljissä johtanut Juurinen kokee, ettei alusvaatteissa ole kyse vain kauniista tavaroista. Taustalla on paljon syvällisempi sanoma.

– Alusvaatteet ovat monelle selkeästi itsetuntoa kohottava asia. Olemme olemassa siksi, että osaamme auttaa. Tämä työ on minulle ihan sydämen asia, Juurinen sanoo.

Oma seinäkalenterikin on tullut jäädäkseen.

– Todellakin tästä tulee perinne!