Mea Hakula-Burge opiskeli aikuisena toiveammattiinsa kultasepäksi – Hän on kehittänyt elämyspalvelun, jollaista ei Suomessa vielä juuri ole tarjolla

Kultaseppä Mea Hakula-Burge perusti Suomenkasarmille korupajan, johon pariskunnat tai yksittäiset henkilöt voivat tulla tekemään sormuksen alusta asti itse.

Idean Hakula-Burge poimi ulkomaisten kultaseppien sivustoilta. Hänen mukaansa vastaavaa elämyspalvelua on tarjolla Helsingissä, mutta vain isommille ryhmille.

– Jotkut kultasepät ovat ottaneet asiakkaita satunnaisesti polttarimielessä, mutta kukaan ei tietääkseni tee tätä Suomessa päätoimisesti.

Kipinä alalle syttyi uudestaan

Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva Hakula-Burge opiskeli aluksi hopeasepäksi. Hämeenlinnaan hän muutti kahdeksan vuotta sitten ja oli välillä muissa töissä.

Kipinä alalle syttyi uudestaan, kun hän näki ilmoituksen kultaseppäkoulutuksesta Sastamalassa. Yritysidea syntyi jo opiskeluaikana, koska jos alalla halusi työllistyä, täytyi perustaa oma yritys.

– Ajattelin, että nyt tai ei koskaan. Tämän vuoden tammi-helmikuussa menin uusyrityskeskukseen puhumaan ideastani ja nyt se on tässä.

Sormus mallin mukaan

Ajatuksena on, että asiakas valitsee itselleen mieluisan sormusmallin ja valmistaa sen itse kultasepän opastuksella.

Toistaiseksi sormusmalleja on vain muutamia ja ne ovat hopeaa.

– Jos ihmiset tykästyvät tähän, pystyn ehkä hankkimaan isommat tilat ja enemmän vaihtoehtoja, mutta kyllä tässäkin voi tehdä jotain pientä erilaista.

Sormuksen valmistaminen sulatuksineen ja muokkaamisineen kestää noin kolme tuntia.

– Jos itse teen sormuksen valmiista langasta, menee siihen minulta noin 20 minuuttia, kultaseppä vertaa.

Myös kierrätys on huomioitu.

– Jos jollain on omaa vanhaa hopeaa tai kultaa, sitäkin pystyy tässä sulattamaan.

Kaksi mahtuu kerralla

Hakula–Burgen Studio Loviatar on pieni tila ja samassa rakennuksessa työskentelee myös muita käsityöalan yrittäjiä.

Tilan pienuus ja vesipisteen sijainti kauempana asettavat toiminnalle omat rajoitteensa.

– Pystyn tässä opastamaan kahta henkilöä kerrallaan. Työturvallisuus täytyy ottaa huomioon. En käytä vahvoja happoja ja sulatan metallia vain pieniä määriä, joten työskentely onnistuu kyllä.

Suomalaisilla hillitty maku

Korut ovat sivubisnes elämyspalvelun ohessa.

– Tykkään kokeilla kaikkea. Jo eläkkeelle jäänyt kultaseppäopettajani sanoi, että pysy siinä, mistä itse pidät.

Jalometalleista hopea on enemmän Hakula-Burgen mieleen kuin kulta, vaikka molemmilla on puolensa.

– Kulta on miellyttävämpi työstää, mutta pidän enemmän hopean väristä ja siihen voi paremmin yhdistää muita värejä. Se on myös yksi syy, miksi kultasormuksissa on vain vähän väriä. Valkokulta taas on todella kovaa, eikä meinaa antaa periksi, kun sitä yrittää muokata vasaralla.

Kultaseppä pohtii, että myös asiakkaiden mieltymykset täytyy ottaa huomioon.

– Ulkomaisiin verrattuna suomalaisten korumaku on hillitty. Muualla leikitellään väreillä ja malleilla. Itse pidän erilaisista pinnoista, haluan rikkoa pinnan ja nähdä mitä siitä tulee.