Mehiläisvahataide on ikivanha keksintö – Harrastus leviää nyt Suomessa ja Rita Lindblom toi vahataiteen Tervakoskelle

Vahataide eli enkaustiikka on yllätyksellistä taidetta, jossa lopputuloksesta ei voi olla varma. Lindblom on tekniikan ohjaaja ja yksi Suomen Taiteilijat ry:n Encaustic vahataide- alajaoston jäsenestä. Jäseniä vuoden ikäisessä ryhmässä on 50.