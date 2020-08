Kolumni: Meillähän pyyhkii hyvin, mutta emme huomaa sitä

Me olemme onnekkaita.

Elämme maassa ja kaupungissa, joka on säilynyt toistaiseksi vakavilta koronatuhoilta.

Kuolonuhreja on verrattain vähän eikä kansantalous sakannut läheskään niin pahasti kuin ennustettiin.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui ensimmäisen puolen vuoden aikana viisi prosenttia. Kevään koronakvartaalin osuus olisi näin -3,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Tulos on paljon, paljon parempi kuin Ruotsissa tai muissa maissa.

Voisi jopa ajatella, että Suomi on mallimaa, mutta jokainen meistä peilaa sitä omaan elämäänsä. Jos ovat työt menneet alta, ei se paljon naurata. Kokonaistilanne herättää kuitenkin toivoa. Jotain on tehty oikein.

Jos katsoo edellistä viikonloppua, ei se näyttäytynyt yhtään hassumpana. Ihan oli normi meno ja meininki.

Torilla oli ruokajuhlat, Linnanpuistossa keskiaikafestivaalit, moottoriradalla historialliset rallit ja Pullerillakin tuhat junioria kirmaili pallon perässä.

Muualla maailmassa tällaisista viikonloppuriennoista haaveillaan. Meiltä se vaan tuppaa unohtumaan omassa koronakupla-ahdistuksessa.

Ystäväni tuli Saksasta Suomeen lomalle. Suurimman osan ajan hän ihmetteli ja ihasteli. Sometti, kuinka kauppaan ei tarvitse jonottaa, voi tavata ihmisiä ja viettää päällisin puolin ihan normaalia elämää.

Hän kun on tottunut siihen, ettei ole saanut tavata muuta kuin perhettä eikä julkisilla paikoilla ole voinut esiintyä maskitta. Sakkojen uhalla elämää on rajoitettu ja tehty kaikesta hyvin hankalaa, jottei korona leviäisi. Se on aivan oikein, mutta pidemmän päälle raskasta.

Itse hykertelin tyytyväisyydestä. Kerrankin joku on kade meille, eikä kiroa korkeaa verotusta, pimeää talvea ja liikaa juomista.

Kerrankin meillä on ollut hyötyä parjatusta tavastamme pitää välimatkaa toisiin ihmisiin ja siitä, ettemme rynni syleilemään toisiamme joka kerta tavatessa.

Monessa maassa voidaankin vain haaveilla Suomen kaltaisesta tilanteesta. Sen vuoksi tuntuukin jokseenkin hassulta, että itse unohdamme onnekkuutemme.