Merkonomi, rakennusmies, digimarkkinoija ja sarjayrittäjä - Tätä kaikkea on hämeenlinnalainen Lari Lehto

Nuori monialayrittäjä Lari Lehto aloitti uransa lehtimainoksesta 17-vuotiaana. Puheluita alkoi tulla heti lehden kopsahdettua kaupunkilaisten postiluukkuihin.

– Olin sinä kesänä myöhässä töiden haussa. Sain päähänpiston ostaa Kaupunkiuutisista mainostilaa ja kertoa, mitä kaikkea voin tehdä, 22-vuotias hämeenlinnalainen muistelee.

Pian tärppäsi. Siitä hetkestä lähti nuoren miehen nousujohteinen ura. Nyt hän pitää päätoimisesti vuonna 2019 perustettua markkinointitoimistoa Hämeenlinnassa Palokunnankadulla.

– Idea Markkinointi Oy työllistää yli 10 henkilöä. Teemme asiakkaillemme verkkosivuja ja harjoitamme somemainontaa muun muassa Facebookissa. Myymme asiakkaillemme lisää myyntiä, Lehto kertoo.

Kipinä kurssilta

Nuori yrittäjä Lehdosta tuli monen sattuman kautta. Opiskellessaan merkonomiksi peruskoulun jälkeen hän osallistui Nuori Yrittäjyys -kurssille, joka innosti häntä. Armeijan jälkeen hän alkoi opiskella markkinointia omatoimisesti.

– Maksoin itse opiskeluni. Luin kirjoja ja kävin seminaareissa. Halusin tutustua markkinoinnin maailmaan ja oppia heiltä, jotka ovat siinä menestyneet, Lehto sanoo.

Nyt Lehto tekee itse samaa. Hän jakaa oppimiaan asioita muille Polku Digital nimisen yrityksensä kautta.

Oppia menestyjiltä

Podcastissa ”Ylös ja yritä!” Lehto ja hänen yrityskumppaninsa Joni Korpi rupattelevat nuorena yrittämisestä. Myös yritysalalla pärjänneet vieraat piipahtelevat eri jaksoissa keskustelemassa heidän kanssaan.

– Podcastin ideana on auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita ihmisiä pääsemään hommaan sisään. Vieraiden kautta yritämme saada konkreettisia esimerkkejä onnistumisista ja epäonnistumisista kaikkien kuultavaksi. Korona sekoitti kuitenkin toisen kauden lähes kokonaan haastateltavien suhteen. Tarkoitus on jatkaa kuitenkin syksyllä.

Aidosti erilainen

Lehdolla on tavoitteena, että hänen nykyinen markkinointiyrityksensä on joskus digimarkkinoinnin kärkeä. Hänen henkilökohtainen tavoitteensa on kuitenkin olla menestyvä sarjayrittäjä.

– Monet asiakkaat ovat sanoneet meidän olevan aidosti erilainen yritys, joka ajaa asiakkaan etua oikeasti, Lehto kertoo.

Vinkkejä työnhakuun Lehdolta löytyy. Sähköpostiviestiä hän ei työnhaussa suosittele, vaan soittaminen on aina parempi.

– On pyrittävä erottumaan massasta olemalla erilainen kuin muut hakijat.

LinkedIn on Lehdon mielestä avainmedia.

– Kannattaa mennä LinkedIniin etsimään kiinnostavia yrityksiä ja lähettää itsestä vaikkapa video jollekin sen johtoportaan jäsenistä. Jos minulle lähetettäisiin video, harkitsisin vahvasti henkilön palkkaamista.

– Videolla kannattaa kertoa, mitä osaa ja mitä voi tehdä. Se herättää yrityksen päättäjän mielenkiinnon.