Mesikämmen kävi herkuttelemassa sokerilla pihapiirissä Hämeenlinnassa – "Kyllä sitä mielellään katselee riistakamerasta, muttei näin lähellä omaa kotia"

Karhu kävi kuluneella viikolla kaksi kertaa tuhoamassa muutaman mehiläispesän Tuuloksentien varrella Hämeenlinnassa.

Mehiläispesät ovat jo talviteloilla eli mehiläisille on annettu talviruoka. Sokeri maistui myös mesikämmenelle ja se on syönyt myös muutaman mehiläiskennon.

Mehiläispesät ovat Taina ja Ilkka Salorannan pihapiirissä. Pesät kuuluvat Hannu Mansikkamäelle , jolla on kuutisenkymmentä pesää laajalla alueella.

Viimeksi Rotkolan tilalla on havaittu karhu kaurapellossa parikymmentä vuotta sitten.

Nyt tilanne hämmentää, sillä tyttäret lenkkeilevät karhun käyttämällä pienellä metsätiellä. Lenkit on jätetty tauolle.

– Koirat ovat olleet levottomia pimeän aikaan. Kai ne ovat jotain kuulleet tai haistaneet, Taina Saloranta kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Karhun ensimmäisen vierailun jälkeen mehiläispesien lähettyville asennettiin riistakamera. Se tallensi mehiläispesän kannen lähtemisen ja maiskuttelun äänet seuraavana iltana, mutta ilmeisesti kohdistus oli vinksallaan, koska karhua ei kuvassa näy.

– Me olimme koirien kanssa samaan aikaan pihassa vähän ennen kymmentä illalla. Ehkä se on lähtenyt, kun on kuullut meidän äänet.

Nyt Salorannat odottavat riistakameran kuvia, josko karhu kävisi vielä herkuttelemassa.

– Mehiläispesät saavat lähteä, jos se vielä usein tässä käy. Karhua katselee mielellään riistakameran välityksellä, muttei ihan näin lähellä kotipihaa.

Pesät ovat noin sadan metrin päässä Salorantojen talosta.

Tappiot satoja euroja

Hannu Mansikkamäellä on kuutisenkymmentä mehiläispesää eri puolilla Hämeenlinnan seutua. Salorantojen tontilla on viitisen pesää. Mansikkamäen mukaan yhden pesän kaatamisesta seuraa 300 euron tappio.

– Se on syksyhinta, kun hunaja on jo kerätty talteen.

Mansikkamäkeä harmittaa lähinnä siksi, että alueella on kolme aloittelevaa mehiläistarhaajaa, jotka ovat laajentamassa tarhausta sivuammatiksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Salorannoilta viisi kilometriä kaupunkiin päin on tehty myös karhuhavainto. Heli ja Mika Turusen pellolla on selvä karhun tassunjälki. Myös heinäpaaleja on kynsitty auki. Todennäköisesti karhu on seissyt takajaloillaan, koska paaleja on kahdessa kerroksessa ja ylimmäisiäkin on revitty.

Lue myös: Mesikämmen iski mehiläistarhoille Lepaalla ja Hauholla

”Ei mitään syytä huoleen”

Hauho-Tuuloksen riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pekka Maula kertoo, että juhannuksen tienoilla karhu kävi mehiläispesillä myös Leppäniemessä Hauholla. Pari viikkoa sitten on tehty myös havainto toisilta pesiltä lähellä Salorantojen tonttia.

Maulan mukaan karhut keräävät nyt vararavintoa talviunia varten.

– Karhu väistää ihmistä jo 700 metrin päästä, mutta jos sillä on selkeä ruokapöytä katettuna, josta saa ruokaa, voi se tulla lähemmäs.

Suomen Riistakeskuksen riistasuunnittelija Marko Muuttolan mukaan koko Etelä-Hämeen alueella on karhuja maksimissaan 10 yksilöä. Se tarkoittaa sitä, että satunnaisia yksilöitä voi liikkua, eikä niistä ole ihmiselle vaaraa, vaikka karhu liikkuisikin lähellä.

– Karhu väistää ihmistä. Nyt ne liikkuvat pääasiassa pimeän aikaan ja keräävät vararavintoa. Jos tilannetta vertaa esimerkiksi taannoiseen Rengon susilaumaan, niin niistä oli ihmisillä päivittäin havaintoja. Tästä karhuhavainnosta ei tarvitse olla huolissaan.

Sähköaitaa saa pyytämällä

Riistasuunnittelija sanoo, että aika usein karhun tekemien tihutöiden jälkeen ryhdytään puhumaan tappoluvista.

– Tappolupa ei ole ensisijainen ratkaisu, vaan ensin tulisi muutoin suojata kohde ja estää karhun pääsy mehiläispesille esimerkiksi sähköaidalla.

Muuttolan näkemyksen mukaan karhu ei ole tottunut ihmisiin, sillä muuten siitä olisi pidemmältä aikaväliltä havaintoja ihmisasumuksen lähettyviltä, jopa päivisin.

Karhutuhoja voi ennaltaehkäistä sähköaidoin, mutta Muuttolan mukaan mehiläistarhaajat eivät ole olleet kovin innokkaita niin tekemään.

– Mehiläishoitajia on ohjeistettu, että he voivat tilata sähköpaimenia ilmaiseksi pesien suojaamiseen.

Jos teet petohavainnon, ilmoita siitä riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät www.riista.fi -osoitteesta.