Metsähallituksen Halla-aho haluaisi sulkea rajat yöllisiltä rällääjiltä – Toive on herännyt, että elokuussa puomi toimisi Aulangon puistometsässä

Homma on maakaapeloinnista kiinni. Apparallekin on toivottu puomia, mutta puistomestari ei syty ajatukselle äkkiseltään.

Kuolonkolarista Aulangon puistometsän tiellä on jo kaksi vuotta, mutta edelleenkään ajon estävä puomi ei toimi vaan alueelle pääsee myös öisin.

Puistomestari Anne Halla-aho sanoo, että maakaapelointityö on edelleen kesken.

– Se johtuu meistä riippumattomista syistä.

Taustalla on vähän huonoa tuuriakin. Firma, jonka piti työ tehdä, teki konkurssin. Sitten tuli korona ja maakaapelia ei saanut riittävästi.

– Nyt on ilmestynyt kaapeleita, mutta työkoneita ei ole näkynyt. Olen tässä vähän puun ja kuoren välissä, Halla-aho sanoo.

Metsähallituksen tavoite kuitenkin on, että puomi toimii elokuussa.

Viikonloppuöinä on liikennettä

Laskurit laskevat yötäpäivää Aulangon puistometsässä kävijöitä. Halla-ahon mukaan yöaikaan alueella on liikennettä, vaikka puistometsässä on kiellettyä ajaa moottoriajoneuvoilla kello 23-6 välillä.

– Viikonloppuöisin liikennettä on enemmän.

Kävijämäärän kasvu näkyy roskaamisena

Kotimaan matkailu on ollut suosittua koronan vuoksi.

Tehdäänkö Aulangolla tänä kesänä kävijäennätys?

– Se on hyvin paljon mahdollista. Kyllä kävijämäärien kasvu näkyy. Esimerkiksi alueen kahvilayrittäjä on kertonut, että alueella hukutaan roskaan.

Aulangon tornikahvilaa ja jäätelökioskia pyörittävä Tuuli Arponen vahvistaa, että roskia on paljon. Myös ilkivaltaa on tehty kesän aikana jäätelökioskille.

– Mikään määrä roskiksia ei riitä, niin paljon roskaaminen alueella on lisääntynyt. Arponen huokaa.

Halla-aho ja Arponen muistuttavat, että roskaton retkeily on tämän päivän sana. Jokaisen kävijän tulisi viedä pizzalaatikkonsa ja muut kääreet mukanaan myös pois.

Apparalle ehdotettu puomia

Hämeen Sanomissa mielipidekirjoittaja ehdotti myös Ahveniston toimintapuistoon puomia, joka estäisi pääsyn alueelle öiseen aikaan. Kirjoittajan mukaan Apparalla roskaaminen ja ralliajo parkkipaikalla on lisääntynyt kesäöisin.

Onko puomia harkittu alueelle, puistomestari Jouko Keskimaa?

– Ei sellaista ole pohdittu. Itse asiassahan siellä on puomi, joka estää ajon rakennuksille. Jos puomi haluttaisiin koko alueelle eli mäen yläosaan, ei sellaista ihan yhtäkkiä laitettaisi. Se vaatisi monen tahon pohdinnan.

Onko mielestäsi Apparalla ollut kesän aikana poikkeuksellisen paljon roskia, yöpyjiä tai parkkirallia?

– Siivoamme alueella joka arkipäivä. Yksittäisiä yöpyjiä on näkynyt ja ympyrää ajettu. Heti, kun on hyvät kelit, alueella on yöllä elämää. Toiminta on kuitenkin ollut suhteellisen normaalia, eikä juurikaan eroa edellisistä vuosista.

