Mielenliikkeet kiinnostavat Jussi Meurosta – Töissä on paljon sinistä, vaikkei mies pidä väristä

Helsinkiläisen kuvataiteilija Jussi Meurosen näyttely Pictures of love and hate Galleria Koneessa tutkii mielenliikkeitä ja tunnelmia arkisissa tilanteissa.

Meurosen maalauksissa on myös taiteen kielellä ilmaistua symboliikkaa.

Taiteilija käsittelee yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta, tuntemattoman kohtaamista sekä vihan ja rakkauden tunteita. Taide on Meuroselle tapa kertoa itsestään ja hahmottaa maailmaa.

– Haluan kuvata sitä, mitä arkisissa tilanteissa tapahtuu tunnetasolla. Taiteessani on kyse tunteiden analysoinnista ja tunnistamisesta. Miten muutokset elämässä ja yhteiskunnassa vaikuttavat yksilöön ja millaisia tunteita muutokseen liittyy? En yritä kuvata normatiivista todellisuutta, vaan katsoa kulissien taakse.

– Taiteen pitää olla heikoimpien puolella, Meuronen lisää.

Sininen toistuu

Meuronen käyttää useita materiaaleja; akryyliä, valokuvaa ja kollaasitekniikkaa ja yhdistää esittävää ja ei-esittävää ilmaisua. Häntä kiinnostaa näiden kontrasti.

Näyttelyn teoksissa esiintyy sekä abstrakteja pintoja että ihmishahmoja.

Sininen väri toistuu useissa maalauksissa.

– En tiedä miksi. En edes pidä sinisestä. Se edustaa kylmyyttä, mutta samalla se kiehtoo minua.

Näyttelyn teokset ovat syntyneet tämän ja viime vuoden aikana. Ripustus muodostaa ehyen kokonaisuuden, jossa maalaukset käyvät vuoropuhelua.

– Minulla on pieni, 13 neliömetrin työhuone Kampin suunnalla. Työhuoneella maalauksia ei mahdu pahemmin levittelemään. Näen teokset itsekin vasta nyt avarammassa tilassa.

Paluu juurille

Jussi Meuronen on Hämeenlinnassa syntynyt kolmannen polven kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä.

Hän on opiskellut Taidekoulu Maassa ja valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2016.

– Mukava pitää näyttely vaihteeksi vanhassa kotikaupungissa.

Jussi Meurosen ”Pictures of love and hate” on näytteillä Galleria Koneessa, Verkatehtaalla 22.6. asti.