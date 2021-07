Mielensäpahoittaja ja poika tulevat Kaupunginpuistoon – "Olen kuullut monen sanovan, että pappani on juuri tuollainen", Esko Roine kertoo

Mielensäpahoittaja ja poika on Tuomas Kyrön kirjoittama ja Seija Holman dramatisoima menestysnäytelmä, joka on vetänyt täysi katsomoita niin Tampereen työväenteatterissa kuin kiertueilla ympäri Suomea.

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri tuo komediasta Kaupunginpuistoon viisi esitystä, joissa mielensäpahoittajana loistaa Esko Roine ja poikana Aimo Räsänen.

– Tuomas Kyrö on tavoittanut mielensäpahoittajassa tyypillisen suomalaisen perusjurottajan, jonka mielestä kaikki asiat tehdään väärin. Hänen poikansa on sitten vähän modernimpi. Hauskana tätä on vissiin pidetty, kun esitys on jo seitsemän vuotta pyörinyt, Esko Roine sanoo.

Tuttuja luonteenpiirteitä

Kaksikko on saanut näytelmästä valtavasti palautetta katsojilta.

Tarinan huumorista löytyy myös haikeutta ja sen komedia on syvästi suomalaista.

– Yleisössä on ollut paljon nuoria, ja olen kuullut monta kertaa jonkun sanovan, että minun pappani on juuri tuollainen. Tampereella taas yksi vanha rouva totesi, että hänellä on kotonaan just samanlainen, Roine kertoo.

Roine tunnustaa löytävänsä itsestäänkin roolihahmonsa luonteenpiirteitä ja ajattelutapaa.

– Suhtaudun samalla tavalla kriittisesti päätöksentekoon, kun vaikkapa hallitus ja oppositio kinaavat hoitajamitoituksen prosenteista. Ei siinä prosenteista ole kysymys, vaan erilaisista ihmisistä, Roine sanoo.

Suomalaisuuden ikoni

Kyrön luoma hahmo on poikinut elokuvia, tv-sarjan ja erilaisia tapahtumia.

Mihin mielensäpahoittajan valtava suosio lopulta perustuu?

– Hänessä suomalaisen perusluonteen piirteet ovat hyvin tunnistettavissa, Roine pohtii.

– Varmasti jokainen katsoja löytää hänestä jonkun samaistumispisteen.

Lisätiedot www. hukteatteri.fi, ennakkoliput Ticketmasterista.

Mielensäpahoittaja ja poika ke–la 21.–24.7. Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa Kaupunginpuistossa (Tampereentie 100).