Mielipide: Ahveniston hyppyrimäki on kunnostettava – Hämeenlinnan monumentti luo kaupungin siluettia

Hämeenlinnan kokoomusnuoret vaatii Ahveniston hyppyrimäen kunnostamista. Kaupunki on määrännyt tälle vuodelle turhiksi käyneiden rakennusten purkamiseen 830 000 euroa.

Ahveniston hyppyrimäki on myös purkulistalla, mikäli määrärahat siihen riittävät. Viime viikkoina hyppyrimäen kohtalo on herättänyt paljon keskusteluja ja iloksemme olemme saaneet lukea useita hyppyrimäen kunnostamista puoltavia kirjoituksia sekä printtimediasta että netistä.

Hyppyrimäen purkaminen maksaa kaupungin arvion mukaan noin 250 000 euroa. Hämeenlinnan kokoomusnuorten mielestä se summa tulisi käyttää hyppyrimäen kunnostamiseen. 250 000 eurolla saisi huomattavia korjauksia aikaiseksi, jolla pysäytettäisi hyppyrimäen rapistuminen ja näin ollen saataisi lisävuosia mäen tulevaisuuden suunnitteluun.

Historiallisesti merkittävä

Ahveniston hyppyrimäki on yksi Hämeenlinnan monumenteista ja luo kaupungin siluettia. Hyppyrimäki on myös historiallisesti merkittävä rakennus. Betonisia hyppytorneja ei enää ole, vaan lähes kaikki käytöstä poistuneet ovat purettu pois. Jokaisen kannattaa kirjoittaa Googleen ”suomalainen hyppyrimäki”. Kuvahaun antamat tulokset ovat suurelta osin puisista hyppyrimäistä, joka on oiva osoitus siitä, että Ahveniston kaltaisia hienoja hyppytorneja ei enää ole.

Hämeenlinnan kokoomusnuoret esittää, että purkamiseen esitetty 250 000 euroa käytettäisiin Ahveniston hyppyrimäen kunnostamiseen ja siitä tehtäisi ensisijaisesti näköalapaikka.

Kaupunki on tyrmännyt keskusteluun heränneet puheet näköalapaikasta, sillä argumentilla, että ne olisivat vaarallisia. Millä tavalla näköalapaikka hyppyrimäen ylätasanteella olisi yhtään vaarallisempi kuin esimerkiksi Aulangon näkötorni? Lisäksi pitää muistaa, että hyppyrimäen ylätasanteella on ikkunat ja näkötornilla vain matala kivinen kaide.

Ilkivallan voi minimoida

Kaupunki on perustellut hyppyrimäen purkamista, sekä sen huonolla kunnolla että ilkivallalla, mitä se kokee. Vuonna 2013 hyppyrimäelle tehtiin kuntotutkimus, joka osoitti sen olevan paremmassa kunnossa, kun tuon ikäiseksi rakennukseksi uskoisi. Toki tutkimuksesta on aikaa vajaa kymmenen vuotta, mutta kuten kaupunki on todennut, sen kunto ei ole äkillisesti huonontunut.

Uskomme hyppyrimäen kokeman ilkivallan vähenevän, mikäli hyppyrimäkeen meno olisi sallittua sen ollessa näköalapaikkana. Näköalapaikalla voisi olla aukioloajat, jotta mahdollinen yöaikana tehtävä ilkivalta minimoitaisiin.

Nuoria on kuunneltava

Me nuoret, jotka tämän kannanotonkin kirjoitimme, olemme tulevaisuuden hämeenlinnalaisia asukkaita sekä mahdollisesti kaupungin päättäjiä. Meitä tulisi kuunnella tällaisissa asioissa, koska loppupeleissä me tulemme vastaamaan kaupungin tulevaisuudesta. Mikäli kaupunki kunnostaisi hyppyrimäen purkamiseen varatulla 250 000 eurolla, voisimme me tulevaisuuden päättäjinä päättää, mikä mäen lopullinen kohtalo tulee olemaan.

Jos ikäväksemme ja vasten useiden kuntalaisten tahtoa hyppyrimäki kuitenkin purettaisiin, ei se ole enää täällä tulevaisuudessa meidän kaupunkikuvaa kehystämässä.

Hämeenlinnan Kokoomusnuorten puolesta:

Mari Pinomäki

puheenjohtaja